Limiti e multe: così il traffico non si aggiusta

Zanchi

A essere cambiata è ancora una volta la viabilità cittadina, dopo che l’accordo di qualche giorno fa tra Palazzo d’Accursio, Tper, sindacati e Srm ha portato due importanti novità. La prima – l’arrivo da marzo della navetta 44 per rianimare via San Vitale dopo la chiusura causa Garisenda – attesa e incoraggiante. La seconda – la riesumazione della preferenziale di via Farini tra piazza Cavour e piazza Galvani, 14 anni dopo la sua soppressione – inaspettata e divisiva. Un po’ per come è arrivato l’annuncio, cioè senza alcuna consultazione precedente con le categorie economiche e con chi in quella zona ci lavora, e un po’ per l’efficacia del provvedimento in sé, che per certi versi richiama l’infelice esperimento, poi annullato, dei T-Days di via de’ Carbonesi. Il Comune ne difende a spada tratta l’utilità per il trasporto pubblico, soprattutto dopo la chiusura di via San Vitale; molti, invece, pensano che in questo modo i disagi e il traffico, nonché l’inquinamento, non potranno che aumentare, vista la gimkana a cui saranno costretti gli automobilisti (anche quelli residenti in centro) per scavallare una telecamera che, di fatto, taglia in due l’arteria principale del quadrante Sud del centro. Chi avrà ragione lo scopriremo presto, ma non ci stupirebbe vedere, a ‘Rita’ nuovamente accesa in via Farini, viali sempre più intasati e un trasporto pubblico locale ancora in sofferenza. Soprattutto per una ragione: quello che sembra mancare oggi nel governo del territorio, più che la volontà di risolvere i problemi, è una visione complessiva – e dunque una conseguente organizzazione – su come affrontarli. E andare avanti solo per aggiustamenti in corsa non può essere l’ambizione di una città europea come la nostra.