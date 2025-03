L’immaginario di Dalla in mostra. Koté: "Racconto la realtà di oggi attraverso le grandi canzoni"

Un dialogo tra i brani di Lucio Dalla e il contemporaneo: con undici tele dedicate ad altrettante canzoni, il pittore e urban&sound artist Koté (Antonio Cotecchia) rende omaggio al celebre cantautore bolognese nella mostra A volte basta una canzone, che inaugurerà ufficialmente domani nel Chiostro dei Celestini dell’Archivio di Stato. L’esposizione, assieme a un murales in via Fioravanti realizzato dallo stesso Koté, si inserisce nel programma No Code, una serie di iniziative organizzate dalla Fondazione Lucio Dalla. Tra i partner dell’iniziativa c’è anche l’Archivio di Stato, che ospita la mostra: "Quando mi sono insediata per la prima volta all’Archivio, mi sono affacciata dal balcone e, vedendo le finestre della casa di Lucio Dalla, mi sono chiesta se ci fosse spazio per una collaborazione con la Fondazione. Questo incontro è avvenuto proprio nell’anno successivo al 150esimo anniversario dell’Archivio di Stato, quando si è aperto al pubblico il Chiostro dei Celestini per la prima volta, e ne siamo felici: l’Archivio di Stato, che conserva la memoria storica della città, non poteva non aprirsi al ricordo di un’artista così importante per Bologna", racconta Caterina Fontanella, direttrice dell’Archivio di Stato.

La mostra di Koté unisce l’immaginario di Dalla a quello contemporaneo: "Mi sono lasciato ispirare dalle sue canzoni per raccontare la realtà di oggi: parlo di guerra attraverso Henna, di ricerca di se stessi con Le Rondini, di violenza domestica con Chissà se lo sai – una dolcissima poesia scritta con Ron, che ho messo in contrasto con scene di conflitti familiari, e molto altro ancora", spiega Koté. Ogni dipinto è accompagnato da una traccia musicale che i visitatori potranno ascoltare inquadrando un QR code. "Questo permette un’esperienza immersiva, non solo visiva ma anche sonora. Ho lavorato con effetti 8D, separando la voce di Dalla dalla musica e ricomponendola con suoni e mashup con altri brani", afferma l’artista.

La sala espositiva delle tele "da ascoltare" sarà preceduta da una prima sezione in cui sono esposti fotografie e materiali provenienti dalla casa di Lucio Dalla, e da una suggestiva installazione audio-visiva in cui sarà la voce di Dalla stessa ad accogliere il visitatore e introdurlo ai lavori di Koté. Dall’opera Felicità, una delle tele chiave dell’esposizione, Koté ha realizzato anche un murale su una palazzina Acer in via Fioravanti, in prossimità di Piazza Lucio Dalla, che verrà inaugurato il 4 marzo (compleanno del cantautore), alle 16, alla presenza di Andrea Faccani, presidente della fondazione Lucio Dalla, e dell’artista stesso.