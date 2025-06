L’immaginario di Sigfrido

Ruota attorno alla scoperta di Sigfrido e all’interpretazione del personaggio wagneriano l’appuntamento della rassegna In Controluce - Percorsi d’Opera Tra Arte e Storia dedicato a Sigfrido di Richard Wagner, che vede protagonista il giornalista, scrittore e critico musicale Alberto Mattioli. L’incontro, in programma alle 20 all’Auditorium Manzoni, anticipa l’esecuzione in forma di concerto dell’opera – terzo dramma musicale e seconda giornata della saga Der Ring des Nibelungen (L’anello del Nibelungo) – che si terrà nello stesso teatro domani e in replica domenica 15 giugno con l’Orchestra del Comunale di Bologna diretta da Oksana Lyniv.

L’incontro è curato da Barbara Abbondanza.