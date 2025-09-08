L’Imolese sfiora l’impresa. Pari d’oro con la Pistoiese

Pistoiese 1 Imolese 1

PISTOIESE (3-5-2): Arlanch; Accardi, Gennari, Bertolo; Bastianelli (19’ st Costa Pisani), Biagi (10’ st Rossi), Maldonado, Campagna (25’ Russo), Pellegrino; Simeri (25’ st Pinzauti), Diallo (35’ st Alagna). A disp. Giuliani, Kharmoud, Kovalenko, Polvani. All. Andreucci.

IMOLESE (3-4-1-2): Lopez Salgado; Ricci, Elefante, Bellucci; Barnabà, Troiano, Manzoni, Agbugui; Manes (29’ st Dragoi); Babbi (38’ st Leveh), Mattiolo (47’ st Giovannini). A disp. Cipi, Nistor, De Chiara, Ayari, Capozzi. All. Potepan.

Arbitro: Gambirasio di Bergamo.

Reti: 21’ st Barnaba, 37’ st Alagna.

Note: ammoniti Elefante, Simeri, Bastianelli, Troiano, Maldonado. Recupero: 1’ e 7’. Angoli: 9-2.

L’Imolese va subito vicina all’impresa. A Pistoia, al debutto in campionato e in casa di una delle favorite alla promozione, i rossoblù tirano fuori carattere e prestazione, strappando un punto importante che infonde ulteriore consapevolezza nel gruppo dopo le buone cose già mostrate nelle amichevoli estive e all’esordio in coppa di otto giorni fa. Non ci sono grandi novità nell’undici di partenza, guidato davanti dal trio Manes, Babbi e Mattiolo. Quasi speculare l’assetto degli orange, con l’ex Simeri in attacco accanto a Diallo. Pistoiese subito in palla, al 6’, Campagna scende sulla fascia e serve al centro un cioccolatino per Simeri, che però spreca, da ottima posizione. Un paio di minuti più tardi, ed è ancora Campagna a scardinare la difesa rossoblù, ma senza riuscire a trovare la giusta lucidità per inquadrare la porta. Attorno alla mezz’ora, dopo un altro botta e risposta Campagna-Salgado, Diallo pesca di nuovo Simeri a centro-area, la cui rovesciata termina a lato.

L’Imolese soffre ma senza mai scomporsi, mostrandosi solida e compatta. E lo stesso avviene anche a inizio ripresa, quando i rossoblù cominciano a uscire dal guscio, rendendosi pericolosi anche nella metà campo dei toscani con Babbi, che di testa, sugli sviluppi di un corner, va a un soffio dal palo. Dall’altra parte è invece il neoentrato Rossi, all’ora di gioco, a mettere i brividi con una conclusione dalla distanza. Poi, quando meno te lo aspetti, la squadra di Potepan la sblocca: minuto 66, splendido traversone dalla sinistra di Agbugui che Barnabà proietta al volo in rete, da distanza ravvicinata, per lo 0-1. La gioia rossoblù dura però soltanto 16 minuti, all’82’, infatti, la Pistoiese trova il gol del pareggio con Alagna, appena subentrato a Diallo, che s’infila in area, resiste alla carica dei centrali avversari, e buca in diagonale Salgado. Da quel momento sarà ancora forcing dei padroni di casa, fino al 97’, ma l’Imolese regge e sorride, incastrando in valigia un pari d’oro dal Melani.

Giovanni Poggi