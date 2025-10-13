L’Imolese sorride: la partita della svolta . Rizzi, gol da bomber per fermare il Progresso

PROGRESSO

IMOLESE

PROGRESSO: Roccia, G. Barbaro (9’ st Cavazza), Giovane, Bonetti, Maltoni, Mascanzoni, Dandini, Odalo (15’ st Zattoni), Sansò (24’ st Stellacci), Calabrese, Kola (43’ st Mezzadri). A disp. Gelati, S. Barbaro, Cavini, Del Bianco, Cortesi. All. Graffiedi.

IMOLESE: Salgado; Bellucci, Ricci, Elefante; Barnabà, Manzoni (45’ st Troiano), Lisi (36’ st Dragoi), Agbugui; Manes (13’ st Capozzi), Rizzi, Melloni (20’ st Mattiolo). A disp. Cipi, Nistor, Accursi, Macario, De Chiara. All. Potepan.

Arbitro: Romeo di Genova.

Reei: 12’ pt Rizzi.

Note: ammoniti Manzoni, Manes, Elefante, Giovane, Bonetti.

Il regalo di Rizzi e il pomeriggio che può dare la svolta alla stagione. A Castel Maggiore a far festa sono i rossoblù da trasferta, con il gol dell’attaccante rientrato alla base appena poche settimane fa e già decisivo, per tre punti pesanti che mettono un freno al filotto di pareggi di fila, che stavano cominciando a essere troppi per ambire a qualcosa di più di una semplice salvezza. Primo successo esterno e classifica in miglioramento, a inguaiare il Progresso di Graffiedi, penultimo.

L’eliminazione in coppa (sancita la settimana scorsa a Correggio ai calci di rigore) è già un ricordo lontano: Imolese di nuovo col sorriso, pronta finalmente per il volo. Pronti, via e la squadra di Potepan mette subito le cose in chiaro: cambio di campo con il contagiri di Ricci, cross perfetto di Barnaba’ e Rizzi bravo a girarsi nello stretto dell’area di rigore avversaria e a proiettare il pallone all’angolino (0-1). Un gol da vero bomber. Ma il Progresso non sta a guardare, anzi, e al 19’ va vicino al pari con l’ex Calabrese, che semina il panico sulla sinistra e calcia con forza, trovando però la traversa. Scampato il pericolo, Manes e compagni tornano a comandare il gioco: poco dopo la mezz’ora, Agbugui sfonda sulla fascia e serve un pallone d’oro a Melloni che, da pochi passi, non trova la zampata vincente.

Nel recupero, ancora Melloni, va in gol, ma il guardalinee segnala il fuorigioco. Nella ripresa i ritmi restano alti, il Progresso prova ci prova con Maltoni, ma la sua conclusione è troppo centrale per impensierire Salgado, sempre attento tra i pali. L’Imolese comunque c’è e resta in controllo, soffrendo il giusto nel finale, nonostante il forcing della squadra di Graffiedi.

Finisce qui, tra i sorrisi di Potepan e dei suoi ragazzi, che gli stessi che accompagneranno la settimana di lavoro al Bacchilega, per preparare il big-match contro la capolista Lentigione.

Le altre gare: Correggese-Palazzolo 2-0, Crema-Tropical Coriano 1-2, Lentigione-Sangiuliano 0-0, Piacenza-Sasso Marconi 2-1, Pro Sesto-Cittadella Modena 2-0, Sant’Angelo-Rovato 0-2, Trevigliese-Desenzano 1-2, Tuttocuoio-Pistoiese 0-3.

La classifica: Lentigione 16, Pistoiese 15, Pro Sesto 14, Crema 13, Piacenza 12, Desenzano 11, Rovato, Correggese, Imolese, Sant’Angelo e Sangiuliano 10, Cittadella Vis Modena 9, Tropical Coriano 8, Sasso Marconi, Pro Palazzolo e Trevigliese 6, Progresso 4, Tuttocuoio 2.