L’impatto dei cantieri del tram. Sconto Tari, arrivate 165 domande. L’amministrazione ne boccia 36

Il cantierone di via Ugo Bassi ’respira’ nel piccolo tratto pedonale tra via Testoni e via Nazario Sauro da ieri sera. Nel pomeriggio era ancora interdetto, ma già erano apparsi i pannelli rossi che raccontano i cantieri del tram. Domenica sera, invece, è stato riaperto il corsello di via Riva Reno che unisce via Brugnoli alla rotonda di piazza Azzarita.

Mentre i lavori avanzano, il Comune ha fatto il primo bilancio delle domande arrivate per accedere allo sconto del 50% sulla Tari previsto per le attività commerciali o artigianali impattate dai lavori per la linea rossa del tram. In città finora sono 165 le domande presentate: 99 sono state accolte, 36 respinte, 27 per il momento rifiutate perché i cantieri non sono ancora attivi e tre sospese in attesa di integrazione. Lo ha riferito ieri in commissione la dirigente dell’unità Entrate di Palazzo D’Accursio, Emilia Ammirati.

Si tratta però di "dati veramente molto parziali perché ancora meno di un terzo ha presentato la domanda", precisa Ammirati, visto che per fare richiesta ci sono cinque anni di tempo dall’apertura dei cantieri.

Intanto, "per quanto riguarda i numeri – prosegue la dirigente – sul 2023 abbiamo avuto un importo per sgravi e rimborsi di 11mila euro circa, per il 2024 di 50mila, per il 2025 di 40mila e per il 2026 di 635 euro. Faccio riferimento anche agli anni successivi perché abbiamo cercato di agevolare al massimo la presentazione delle richieste di agevolazione e la relativa scontistica". Per quanto riguarda le domande respinte, "le motivazioni principali sono perché magari le attività si trovano in vie limitrofe – spiega la dirigente – o perché non hanno uno spazio vetrina o accesso sul cantiere", essendo ad esempio collocate in una via interessata dai lavori ma a un piano superiore di un palazzo. Il tema Tari è arrivato in commissione per l’illustrazione della delibera con cui l’amministrazione intende replicare le agevolazioni anche per i lavori della linea verde, come annunciato in sede di presentazione del bilancio. Si tratta di misure "del tutto in linea e identiche rispetto a quelle introdotte per la rossa", spiega l’assessora al Bilancio, Roberta Li Calzi.

Chiedono l’esenzione totale della Tari dal centrodestra. Per Francesco Sassone (FdI) "si è persa un’occasione", per Matteo Di Benedetto (Lega) "lo sconto previsto dall’amministrazione è troppo esiguo".