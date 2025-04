L’impatto dei dazi Usa. Export, danni miliardari e prezzi alle stelle. Caiumi: "Un terremoto"

Carbutti

I dazi statunitensi potrebbero essere come un altro terremoto per le imprese emiliane dopo il sisma del 2012. A dirlo è il presidente di Confindustria Emilia, Valter Caiumi, che bacchetta l’Europa che "manca di strategia". Comunque li si guarda i dazi americani avranno un impatto importante su Bologna, l’Emilia e l’Emilia-Romagna, soprattutto considerando che la nostra regione in Italia è medaglia d’argento per l’export dopo la Lombardia. Un danno, per l’export della nostra regione, di oltre 10,5 miliardi di euro: quello Usa è infatti il primo mercato di destinazione delle esportazioni di beni delle imprese emiliano-romagnole, ricorda una nota della Regione. "Per L’Emilia-Romagna, il suo sistema economico e le sue filiere manifatturiere, potremmo essere alla vigilia di uno scenario drammatico, con ricadute durissime, visto il legame commerciale e di interscambio profondo con gli Stati Uniti", dice il presidente Michele de Pascale, molto preoccupato per l’annuncio di Trump, insieme al vicepresidente con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, e all’assessore all’Agricoltura e ai Rapporti con la Ue, Alessio Mammi.

Per il governatore, presente ieri all’evento ’L’innovazione al servizio dell’integrazione economica tra Emilia-Romagna e Francia’ organizzato dalla Bologna Business School, "i dazi sono un grande pericolo per le nostre imprese. In Usa ci sono 20 milioni di italiani, quindi serve una reazione forte da parte dell’Europa. Dobbiamo far capire al popolo americano che la scelta di Trump è dannosa anche per loro". I numeri parlano chiaro: nel 2024, l’Emilia-Romagna ha rappresentato, con un export di beni verso gli Usa di quasi 10,5 miliardi di euro, pari al 16,2% del totale delle esportazioni italiane nel mercato americano (che valgono 64,8 miliardi), la seconda regione per valore assoluto dopo la Lombardia e prima di Toscana e Veneto. Per la regione gli Stati Uniti rappresentano il 12,5% dell’export regionale complessivo che vale 83,6 miliardi di euro, con circa 6mila imprese interessate.

A preoccupare la Regione, poi, ci sono i prezzi. "Dopo l’introduzione di nuovi dazi del 20% su tutti i prodotti provenienti dall’Ue con destinazione Usa il costo complessivo dei beni esportati dalle imprese regionali potrebbe crescere tra 2,1 e 2,7 miliardi di euro. Costi che si scaricherebbero innanzitutto sugli importatori/consumatori americani", insistono de Pascale, Colla e Mammi. Da qui, la strategia per mitigare l’aumento delle tariffe, potrebbe essere la diversificazione dei mercati "come quelli dell’Oriente". Sulla stessa linea Annalisa Sassi, presidente di Confindustria Emilia-Romagna, che guarda già avanti: "La nostra produzione avrà un rallentamento iniziale, quindi bisogna cercare di attivarsi sui nuovi mercati, asiatici e mediorientali". Per Sassi, però, la soluzione non sarà "rispondere ai dazi con altri dazi perché questo significherebbe un effetto inflattivo in Europa".

Ma su quali settori ci saranno le maggiori ricadute? Stando ai dati per valore di export negli Usa, come ricorda sempre la Regione, sono i mezzi di trasporto/automotive (quasi 3,3 miliardi di euro esportati, pari al 31% dell’export regionale verso gli Usa), i macchinari e gli apparecchi industriali (3,1 miliardi di euro, pari al 29%), l’industria alimentare e delle bevande (986 milioni di euro, pari al 9,4%). Senza contare l’impatto e le ripercussioni sulla farmaceutica (circa 650 milioni di euro, pari al 6,2%).

Cifre importanti con effetti sui nostri territori. Pensando a Bologna, infatti, stando alle elaborazioni di Confindustria Emilia-Romagna su dati Istat, l’export verso gli Usa vale in valori assoluti oltre 2,6 miliardi, con le Due Torri seconda solo a Modena in tutta la regione. Parliamo del 23,8% dell’export emiliano-romagnoloverso gli Usa che avrà il suo maggior effetto sull’automotive, visto che il 50,7% delle vendite estere bolognesi verso gli States riguarda i mezzi di trasporto (quasi 1,3 miliardi). Seguono i macchinari (706 milioni), poi il tessile e abbigliamento (oltre 109,5 milioni). Per il sindaco Matteo Lepore: "I dazi sono nefasti per regioni e città italiane, a partire dall’Emilia-Romagna. Le imprese sono molto preoccupate e al momento non ci sono risposte da parte del governo che ha aspettato che i dazi venissero approvati per metterci una toppa".