L’impatto dei lavori. I cantieri fermano il mercatino francese di piazza Minghetti

Quest’anno non ci sarà il mercatino francese di Natale in piazza Minghetti. Un’istituzione, ormai, in città, ma per colpa dei cantieri, quello della Garisenda in primis, la viabilità del centro storico è cambiata e a farne le spese sono anche gli ormai famosi stand che animavano il cuore di Bologna. La vicina piazzetta del Francia, infatti, non è più pedonale, ed è utilizzata per il carico-scarico merci dell’area commerciale del Quadrilatero. Da qui, il Comune ha preso la decisione di rinunciare al mercatino.

Lo conferma l’assessora al Commercio, Luisa Guidone: "Visti i lavori e la zona sempre più congestionata, abbiamo chiesto agli organizzatori del mercatino di trovare insieme un’altra collocazione o diminuire i giorni di durata degli stand. Ma le nostre proposte non sono state accolte".

Risultato: almeno per quest’anno i bolognesi saranno costretti a rinunciare agli aperitivi a base di ostriche e champagne, ai croissant e ai formaggi francesi, ma anche agli altri prodotti tessili, di abbigliamento e di profumeria.

Una scelta che sta facendo discutere, tant’è che Guidone tende la mano agli organizzatori (si tratta della società milanese Promec eventi, ndr): "L’unico spiraglio che ci permetterebbe di poter fare il mercatino anche quest’anno sarebbe trovare un’altra collocazione agli stand. Potremmo individuarla insieme, ragionandoci per trovare una soluzione condivisa, ma per ora abbiamo avuto risposta negativa. L’amministrazione, comunque, sui mercatini natalizi sta investendo, a partire da piazza XX Settembre".

Ufficialmente il motivo dello stop è che la zona oggi è molto congestionata, con i bus che passano di lì, cambiando il volto dell’area. Ma c’è chi fa presente che ci sarebbe anche un altro motivo: l’idea di fare altri eventi "opzionati" dal Comune. Un’ipotesi, questa, che però – a ora – l’amministrazione non conferma. In ogni caso spostare la kermesse pare impresa ardua. E i gestori privati dell’evento – il cui format è famoso anche in altre città italiane e in diversi periodi dell’anno – avrebbero deciso di non valutare un eventuale trasloco come ventilato dal Comune.

