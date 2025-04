L’impegno di Hera. Ecco il piano industriale. In arrivo 820 milioni sul territorio bolognese

Un maxi investimento da 820 milioni di euro. È quanto prevede per il territorio bolognese il piano industriale di Hera, presentato ieri dal presidente esecutivo Cristian Fabbri e dall’amministratore delegato Orazio Iacono ai sindaci dei 43 Comuni dell’area metropolitana. Gli investimenti, da qui al 2028, riguardano servizi idrici, energia e ambiente. Circa 306 milioni saranno destinati al servizio idrico integrato, 195 milioni alle reti gas, oltre 150 milioni alla filiera dell’ambiente, 96 milioni all’ambito dell’energia elettrica, 68 milioni al teleriscaldamento. "L’obiettivo è aumentare la resilienza delle infrastrutture, dare ancora maggiore impulso all’economia circolare affiancando le comunità servite nella transizione ecologica per raggiungere la neutralità carbonica", spiega la multiservizi, che stima in 2,5 miliardi la ricaduta del piano in termini di valore aggiunto distribuito a fornitori.

Sul fronte dell’energia, Hera intende continuare a sviluppare la propria base clienti partendo dai 3,8 milioni del 2023 per raggiungere i 4,5 milioni nel 2028, con una crescita consistente della clientela, anche grazie al contributo derivante dall’aggiudicazione, lo scorso luglio, di sette lotti della gara del servizio a tutele graduali, che comprendono tra l’altro il territorio metropolitano di Bologna, dove Hera Comm è diventata così il nuovo gestore del Stg per oltre 79.000 famiglie. La multiutility è tra gli attori principali di Bologna Missione Clima, il percorso del Comune verso la neutralità climatica entro il 2030, con oltre 80 milioni di euro di investimenti per una serie di iniziative mirate ad abbattere più di 30.000 tonnellate di anidride carbonica.

Il progetto di estensione del sistema di teleriscaldamento nella zona Nord di Bologna prevede lo sviluppo di una rete di circa 8,3 chilometri collegando quattro Tlr distinti gestiti da Hera (Caab-Pilastro, Berti-San Giacomo, Fiera e Navile) per realizzare un’unica rete. Le reti del territorio di Bologna al 2028, poi, saranno interessate da un corposo piano di investimenti per oltre 650 milioni di euro. La maggior parte degli investimenti, 306 milioni di euro, è concentrata sul servizio idrico. Oltre 130 milioni sono destinati a rinnovi, adeguamenti e potenziamenti di reti e allacci dei servizi acquedotto e fognatura. Questa parte di investimenti ha ricevuto un finanziamento dal Pnrr di 12 milioni.

Ammontano a 25 milioni, invece, gli investimenti destinati alla realizzazione di nuovi depuratori, all’adeguamento dei piccoli agglomerati urbani e a rendere resiliente il sistema impiantistico della depurazione. Infine, 14 milioni sono dedicati alla progressiva sostituzione dei contatori con dispositivi di nuova generazione. Sul fronte delle reti gas sono previsti 35 milioni per la sostituzione dei contatori di utenza gas con smart meter di nuova generazione.