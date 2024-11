L’impegno di Lions e Unicef contro le discriminazioni

Una serata di impegno contro ogni forma di discriminazione in coincidenza di un importante compleanno. Il 20 novembre scorso Castel San Pietro, sede di ‘Camina’, l’Associazione nazionale Città Amiche dell’infanzia e dell’adolescenza, ha celebrato il 35° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Un ruolo di spicco per il Lions di Castel San Pietro guidato dal presidente Michele Iannuzzi, che assieme ad Unicef e Eccar (European Coalition of Cities Against Racism) ha organizzato una serata dal titolo ’Senza distinzione alcuna’ nell’Anusca Palace Hotel alla presenza della sindaca Francesca Marchetti e del Governatore distrettuale Lions Patrizia Campari. Invece, Nicoletta Grassi, presidente regionale Unicef, ha presentato l’attività di un’associazione che combatte per i più piccoli in 194 paesi, e Benedetto Zacchiroli, presidente di Eccar, ha ricordato che "proprio Bologna, sede dal 1088 dell’università più antica, già nel 1257 si era distinta, liberando per prima i servi della gleba, come luogo di libertà e l’uguaglianza".

Eccar ha ricordato l’avvio dei boot camp durante l’estate rivolti ai giovani tra i 20 e i 30 anni di tutto il mondo con l’obiettivo di "formare una nuova generazione di leader consapevoli e pronti ad abbattere le barriere della discriminazione".

Claudio Bolognesi