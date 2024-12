L’impegno di Reale Foundation . Donazione per gli impianti sportivi

Una donazione di 150mila euro per la ripartenza degli impianti sportivi alluvionati di Budrio. Grande il contributo di Reale Foundation (di Reale Mutua, ndr) al Comune. I fondi saranno utilizzati per ripristinare al più presto le strutture danneggiate – tra le più colpite troviamo il Palamarani, lo stadio comunale Zucchini e la piscina – permettendo una rapida ripresa delle attività sportive nella comunità budriese. Questo gesto di solidarietà contribuisce non solo alla ricostruzione fisica, ma anche a quella morale e sociale del territorio. Gli impianti budriesi sono, infatti, utilizzati da dodici associazioni sportive locali per un totale di oltre 2.500 iscritti che potranno quindi tornare presto a fruire degli spazi danneggiati dall’alluvione. "Questa donazione rappresenta un fondamentale aiuto per la nostra comunità. Grazie alla generosità di Reale Foundation, potremo ristrutturare e migliorare le strutture sportive, restituendo ai cittadini, e in particolare ai giovani, luoghi sicuri e accoglienti dove praticare sport e attività fisica – sottoline la sindaca Debora Badiali –. Inoltre, questo gesto rappresenta ancor di più quanto sia solida e indispensabile la collaborazione tra enti pubblici e realtà private, dimostrando che se si condividono gli stessi principi e unendo le forze si possono raggiungere risultati più importanti e più rapidamente".

"L’intervento di Reale Foundation per il rifacimento del palazzetto Palamarani di Budrio è un segno tangibile di sostegno alla comunità dopo i gravissimi danni dell’alluvione – sottolinea invece il dg Luca Filippone –. Ripartire dallo sport significa restituire ai giovani e agli adulti un punto di aggregazione fondamentale, promuovendo valori di resilienza e speranza e contribuendo alla ripresa di un territorio fortemente colpito".

Zoe Pederzini