L’importanza dei collaboratori scolastici "Rispetto, aiuto ma anche controlli nei corridoi"

Chi, meglio dei collaboratori scolastici, conosce gli alunni e ciò che succede nei corridoi? Abbiamo deciso di intervistare Giorgio e Angelina che si trovano al nostro piano.

Che rapporto avete con i professori?

"Un rapporto di rispetto e collaborazione. Cerchiamo sempre di dare il nostro supporto".

Spesso nei corridoi sono presenti professori di sostegno. In che modo vi relazionate con loro?

"Allo stesso modo degli altri professori, ma con loro passiamo molto più tempo".

Che rapporto avete con gli alunni?

"Di rispetto ed educazione reciprochi. Cerchiamo anche di essere scherzosi e amichevoli, quando possibile".

Cosa succede nei corridoi durante le lezioni?

"I ragazzi escono dalle classi per andare in bagno e se si dovessero soffermare per troppo tempo perché hanno bisogno di sfogarsi dopo un’interrogazione o una verifica noi siamo incaricati di rimandarli in aula".

Come si comportano i ragazzi di terza con quelli di prima?

"Tra i ragazzi più grandi e i più piccoli vediamo un legame come quello tra un fratello maggiore e uno minore. La cosa che ci piace di più quando i più grandi sono vicini a quelli che hanno più bisogno, perché loro sentono la presenza ed è importante che anche loro facciano parte di una comunità".

Classe 3H: Marsigli, Sarti E., De Rosa, Zerbini, Tozzi, Maiani B., Chiriac, Sarti L., Maddalena, Caleffo, Galletti, Molinari, Lazzari. Classe 1E: Armato, Barresi, Bosello, Coppa Pancaldi, Es Sbaa, Nadeem, Rossi.