L’importanza dell’istruzione "La scuola è opportunità"

In questa pagina trovate alcuni pezzi delle interviste pubblicate nell’ultimo numero di “Zappa News”. Dal 2017 nella nostra scuola portiamo avanti un progetto di giornalismo e fotografia che ha dato vita a un vero e proprio giornalino dell’IC 15. L’ultimo numero è stato dedicato ai Diritti Umani, così “anziani”, se pensiamo che la Dichiarazione

Universale dell’ONU risale al 1948, eppure così “ignorati”.

Senza diritti, l’umanità rischia di cadere nel baratro dell’inciviltà. Abbiamo

raccontato le storie di chi mette in atto i principi e li promuove. Oltre a Roberto Morgantini e Federica Mazzoni, abbiamo intervistato la nostra dirigente scolastica,

Rossella Capicchiano, per comprendere il diritto all’istruzione. La scuola del futuro sarà "come il nuovo logo dell’IC 15 – dice –, una scuola fatta di tante diversità che hanno in comune un obiettivo: la realizzazione del sé. Una scuola che sappia formare cittadini consapevoli e che dia a tutti l’opportunità di realizzare il

proprio progetto di vita".