L’importanza di un medico per amico

Spesso ci siamo detti che un gesto di umanità e di amicizia a volte sono più importanti della cura perchè annacqua i timori di una visita, di un intervento delicato, e soprattutto infonde fiducia. Un medico che ti prende sottobraccio, ti parla, ti sorride, aiuta a superare quella tensione che tutti noi proviamo quando dobbiamo entrare in una sala operatoria o anche solo sottoporci ad una osservazione specialistica. Avere un medico per amico, anche solo per qualche minuto aiuta e rassicura. Un professionista che cammina con te fino all’ambulatorio fa comparire il sorriso che il paziente non avrebbe nell’immediatezza di un appuntamento importante. Un approccio del genere non è contemplato nelle lezioni e negli esami universitari, eppure diventa fondamentale per far sì è che ognuno di noi dinanzi ad un camice bianco non si senta un numero, ma una persona che riceve attenzione. Il lettore descrive il dottore che lo ha preso a braccetto con confidenza come un professionista non più giovane. Ricordiamoci però che anche tanti giovani medici sanno usare l’approccio giusto verso i pazienti. Ne abbiamo avuto prova durante la pandemia di Covid quando tanti neo laureati o specializzandi tenevano i contatti con le famiglie dei ricoverati sempre con grande disponibilità e umanità. Un atteggiamento necessario in ospedale ma anche, e soprattutto, da parte dei medici di famiglia.

