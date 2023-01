L’importanza di un medico per amico

Quando un gruppo di cittadini ringrazia un medico in questo modo

significa che non è stato solo un professionista che ha visitato, prescritto cure e firmato ricette. E’ stato qualcosa in più. Ha espresso qualità e atteggiamenti che non sono contemplati nel contratto di lavoro e forse nemmeno nel giuramento di Ippocrate, codice deontologico di chi indossa il camice bianco. Un dottore per amico, uno che conosce i pazienti uno a uno nelle incertezze e aspettative, che si comporta sempre con il massimo della disponibilità anche nei momenti più difficili (Covid) è un dottore da dieci e lode. Per umanità, quindi, e non solo per competenza. Ci sono medici di famiglia (una minoranza) che invece trattano i pazienti in modo sbrigativo, distaccato, che nell’era maledetta del Covid si sono abituati a visite e prescrizioni in buona parte al telefono e che ora hanno esteso questa abitudine, prima necessaria e ora un po’ meno. Il buon approccio di un medico spesso conta quanto la cura. La disponibilità e l’umanità sono dunque una regola non scritta, ma fondamentale. I pazienti nel medico di famiglia vedono una figura rassicurante, che sì prescrive una cura, ma che ascolta, che imprime la forza di uscire dal suo studio un po’ più sereni. La rete sanitaria regionale, fra le tante promesse si attivi di più e meglio per correggere la mancanza di professionisti di base. È un problemone che pesa sulle spalle dei cittadini.

