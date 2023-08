L’imprenditore Cini festeggia 70 anni di lavoro

L’imprenditore di Sala, Giordano Cini, fondatore della Brume Srl di Osteria Nuova, ha festeggiato lo scorso primo agosto i 70 anni di lavoro. Classe 1938, originario di Manzolino (Modena) Cini ha ricevuto in azienda la visita del sindaco Emanuele Bassi che si è congratulato per l’importante traguardo raggiunto. "Ho cominciato – racconta Cini – in giovane età come aiuto fabbro per poi essere assunto come camionista e successivamente addetto alla produzione in una azienda di trattamenti sui metalli. Vista la crescente richiesta di mercato, nel 1970 decisi di aprire una piccola ditta in questo settore in un fabbricato di famiglia che allora era destinato alla stalla. Con l’aiuto di mia moglie Mirella e partendo con qualche dipendente non ho più smesso di lavorare".

E con tanta passione e impegno, Cini porta avanti ancora oggi, insieme alle figlie Daniela ed Antonella, l’attività della Brume. Azienda che si occupa di trattamenti superficiali sui metalli.

La Brume attualmente conta di 55 dipendenti ed il suo mercato di riferimento è principalmente quello italiano.

"Nostro padre – dicono Daniela ed Antonella, entrate in azienda tra gli anni Ottanta e Novanta - è partito in autonomia ed è riuscito nel tempo a far crescere l’attività e ad ampliarla. La forza della nostra azienda, che possiamo considerarla artigiana ma con numeri importanti, è perché è a livello familiare. E’ stato gratificante ricevere la visita del sindaco Bassi per i 70 anni di lavoro del papà. Mio padre è ancora operativo e trasmette ancora oggi a noi una profonda ed impagabile esperienza.

"Mi hanno riferito che Cini – afferma Bassi - è sempre fra i primi ad entrare in azienda la mattina e fra gli ultimi ad uscire la sera. Con grande carattere non si è mai fermato, ed è presente in azienda quasi tutti i giorni dell’anno, nessuno escluso. A parte qualche breve periodo di vacanza. La sua è una vita dedicata al lavoro, dove la fatica è attenuata dalla passione e dalla forza di volontà". E il primo cittadino aggiunge: "L’amministrazione comunale di Sala, e sono convinto anche i miei concittadini, sono grati a Giordano Cini per l’esempio che ci trasmette e per tutto ciò che ha dato e darà. Con il suo lavoro e con la sua azienda dà da lavorare a tanti dipendenti per il benessere loro e delle loro famiglie. E questo è senza dubbio un riflesso positivo sull’intera nostra comunità". Pier Luigi Trombetta