L’impunità toglie fiducia ai cittadini

ll ladro di auto in questione, dopo aver infranto i vetri di due auto in sosta si è subito ribellato all’intervento dei carabinieri e ha continuato sulla stazione mobile con una seconda aggressione. Un carabiniere e un militare dell’esercito in forza a Strade sicure hanno riportato lesioni alle braccia e alla gambe. Quindi si tratta di un episodio che va al di là del banale caso di un topo d’auto. L’uomo, un nordafricano, è stato arrestato per tentato furto aggravato e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Perfetto. Peccato che dopo la convalida sia stato rimesso in libertà e sottoposto al divieto di dimora a Bologna. Secondo voi uno sbandato del genere rispetterà il divieto? Quasi impossibile. La cronaca è piena di casi simili. Il codice di procedura penale è fatto in modo che per tenere in carcere i protagonisti di questi show serve ben altro, anche se la colpevolezza è evidente: il ladro è stato colto sul fatto e ha aggredito le forze dell’ordine. Ora è fuori pronto al replay. Così i cittadini perdono fiducia nelle istituzioni e ripetono il ritornello "Denunciare? Inutile tanto li rimettono in libertà". L’aggressione a chi indossa una divisa avrebbe necessità di conseguenze più severe. Il governo le sta studiando per l’ordine pubblico, ma sarebbe opportuno tutelare di più e meglio anche chi è in servizio sulla strada ogni giorno.

