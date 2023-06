E’ morta Lina Tinti, la ‘biondina’ partigiana: se ne è andata a 101 anni, il giorno del compleanno

Bologna, 20 giugno 2023 - La chiamavano "la biondina": se ne è andata la staffetta partigiana Lina Tinti, morta ieri a Bologna proprio nel giorno del suo compleanno. E di candeline ne ha spente ben 101. Col ruolo di sottotenente partigiana del Battaglione Melega quinta Brigata Bonvicini Matteotti, Lina operò - dal 1943 al 1945 - nelle zone di Medicina, Castelguelfo e sulla via San Vitale.

Lina Tinti un paio d'anni fa e, nelle foto piccole, quando 21enne faceva la staffetta partigiana

A comunicare la sua scomparsa è stato l'Anpi, sezione 'Mario Ventura' di Santa Viola, che la ricorda "come esempio di fedeltà alla Costituzione e ai valori della Resistenza". "Sei sempre stata la nostra Nonna Partigiana - aggiunge l'Associazione - siamo profondamente addolorati, ti volevamo molto bene per la tua umanità e dolcezza".

Il funerale con fiori rossi e canti

Il funerale si terrà domani, mercoledì, dalle 15.30 alle 16.30 nella Residenza Parco Navile in via Sostegnazzo e sarà accompagnato da "abbracci virtuali, fiori rossi e canti". Per onorare Lina la biondina sventoleranno bandiere e fazzoletti partigiani a tracolla.

Il ricordo

Commosso il segretario Claudio Corticelli: "Siamo profondamente addolorati, ti volevamo molto bene per la tua umanità e dolcezza". Se ne va una 'colonna' che, abbracciata la Resistenza, non l'ha mai più lasciata. Lina Tinti "lascia un grande vuoto di esempio di fedeltà alla Costituzione e ai valori della Resistenza, dal 1948 a oggi ha sempre aderito all'Anpi alla sezione 'Mario Ventura' di Santa Viola", sottolinea Corticelli.

Chi era Lina Tinti

Lina Tinti, originaria di Anzola Emilia, aveva 21 anni quando entrò in clandestinità nella Resistenza, insieme a suo fratello minore Armando, con il nome di battaglia 'Biondina': era l'inverno del 1943, lasciò i lavori saltuari di stiratrice, magliaia, cuoca; era precaria, aveva però la quinta elementare, un livello non conseguito da tutti allora. Nel suo Battaglione era staffetta: in bicicletta trasportò armi, messaggi, viveri, in due sporte appese al manubrio. "Ebbe fortuna", ricordano oggi dall'Anpi: in quei 18 mesi di guerra, sfuggendo a due bombardamenti alleati e ad alcuni posti di blocco nazi-fascisti, ma per la sua giovane bellezza, la gentilezza nel parlare con militari, riuscì sempre a evitare di essere perseguita”. “Alla Liberazione di Bologna, a Lina Tinti fu conferito il grado di Sottotenente; depose le armi insieme ai suoi compagni della Brigata, riprendendo a lavorare come stiratrice e magliaia, sposandosi e allevando il figlio Lucio, che oggi la piange dopo averla accudita in questi ultimi anni.