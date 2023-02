L’incanto dell’arte sempre nuova

Nicoletta

Barberini Mengoli

Siamo in pieno fervore artistico. Arte Fiera, Art City e la Notte Bianca propongono l’arte e la fanno esplodere nelle sue forme più nuove e sorprendenti in ogni angolo espositivo cittadino. L’arte, ieri come oggi, rappresenta un’attrazione unica nelle sue sfaccettature più intime e in quelle più consolidate. Se tralasciamo le forme d’arte come le installazioni, quelle cosidette di avanguardia comportano sempre riferimenti agli artisti classici. Per esempio, il bolognese Antonio Muzzi (1815 - 1894) con stilemi tipici dell’800 relativi alla ritrattistica o ai temi storici e religiosi, inaugurò una pittura con tratti non chiaramente delineati e i colori sfumati, come abbiamo ritrovato nei Macchiaioli e oggi in certi altri artisti. Anche Lucio Saffaro (Trieste 1929 – Bologna 1998), eclettico artista del secolo scorso, seppe coniugare la sua profonda cultura scientifica con le forme simboliche legate allo spazio e al tempo, estraendo il concetto metafisico dechirichiano e considerando il segno come qualcosa di enigmatico e ignoto.

L’arte non ha tempo, si dice spesso. È vero, perché nonostante i continui cambiamenti di stili e modi differenti di esprimersi è una delle poche cose che restano e attraggono. Lo si vede in questi giorni con la enorme quantità di eventi in città e da quanta gente li visita. Forse è la voglia di conoscere quale svolta sta prendendo il momento artistico che stiamo vivendo, che fa uscire le persone per catapultarle in un mondo in continua evoluzione. Se non lo capiamo a fondo perché abituati ad altre forme d’arte, fermiamoci, informiamoci sulle nuove chiavi di lettura delle opere, qualcosa di interessante ne verrà senz’altro fuori. La mancanza di curiosità fa male all’arte, e non solo.