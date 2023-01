"L’inchiesta sui mandanti della Strage? Ha scoperchiato un quadro inquietante"

Strage e mafie. Tornano anche quest’anno due delle tematiche che più stanno a cuore alla Procura generale: la reggente Lucia Musti, all’inaugurazione dell’anno giudiziario, non l’ha nascosto.

La strage del 2 Agosto ha impegnato per tre anni la Procura generale, che ha indagato sui mandanti e i finanziatori della tragedia che, quasi 43 anni fa, causò 85 vittime e 200 feriti. E lo scorso aprile si è arrivati alla sentenza in primo grado, con condanna all’ergastolo, per Paolo Bellini, assieme a quelle di Piergiorgio Segatel (sei anni per depistaggio) e Domenico Catracchia (quattro per false dichiarazioni ai pm), "un processo che ha portato alla luce un inquietante quadro complessivo che coinvolgeva alti responsabili di settori deviati dei servizi di intelligence controllati dalla P2 di Licio Gelli", chiarisce Musti, mentre si attendono a breve le motivazioni di quella sentenza. E ad aprile "la Procura generale sarà presente al processo d’appello di Gilberto Cavallini", e, una volta fissato, anche a quello "di Paolo Bellini", sottolinea la reggente.

La quale poi si riaggancia all’analisi fatta all’inaugurazione dello scorso anno giudiziario. E parlando di mafie, sottolinea che se l’Emilia-Romagna non è "madre naturale di alcuna mafia", è di certo "madre adottiva della ’ndrangheta". Lo dicono Aemilia, Grimilde e Perseverance, Aemilia bis presto in appello. "Imprenditori locali hanno fatto affari con la mafia perché è comodo e i sodalizi si sono riorganizzati in fretta dopo arresti e condanne". Non bisogna abbassare la guardia.