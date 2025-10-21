L’inchiesta sull’alluvione di Bologna. Si valuta il disastro ambientale

e Nicoletta Tempera

In due notti Bologna e la sua provincia erano finite sott’acqua. Acqua e fango avevano travolto storie e famiglie. Dalla Val di Zena al capoluogo, sommerso dalla furia del Ravone, i cittadini colpiti da quel disastro non sono rimasti zitti. I loro esposti e le loro querele sono finiti nella maxi inchiesta coordinata dal pm Marco Imperato, che analizza le cause degli allagamenti registrati in quei tragici giorni di ottobre di un anno fa. La Procura, che ha delegato le indagini ai carabinieri del Nucleo Investigativo e vigili del fuoco, sta mettendo in ordine documenti, testimonianze e circostanze, per capire se si siano verificate condotte omissive da parte di tutti quegli enti preposti alla manutenzione dei fiumi. Condotte che potrebbero aver creato le condizioni perché un evento climatico eccezionale si trasformasse in un disastro ambientale.

Per questo una delle ipotesi che potrebbe configurarsi, al di là dell’omissione di atti d’ufficio, è quella di disastro ambientale per colpa e incuria, in relazione alla mancata applicazione di piani di intervento redatti per mitigare gli effetti di eventuali precipitazioni straordinarie. Interventi come quelli definiti nel piano di valutazione e gestione del rischio idrogeologico approvato nell’ormai lontano 2013 dalla giunta regionale.

Due i binari su cui l’indagine, molto delicata e tenuta nello stretto riserbo, starebbe procedendo: uno relativo a eventuali omissioni in relazione alle manutenzioni, come la pulizia dei letti dei fiumi e dei corsi d’acqua; l’altro che invece mira a capire se siano state attuate tutte le procedure d’emergenza in ambito di protezione civile.

In questi mesi si sono susseguiti sopralluoghi tecnici, acquisizione di documentazione (atti ufficiali, ma anche video e fotografie dei residenti) e audizione di diversi testimoni e vittime. Tra le persone ascoltate, nell’ambito dell’inchiesta che ancora risulta senza indagati, anche diversi geologi, a cui sarebbe stato chiesto di ricostruire possibili inadempienze o errori che hanno portato al susseguirsi di più eventi drammatici nel giro di pochi mesi. Ad alcuni degli esperti ascoltati sarebbe anche stato chiesto delle spese sostenute dagli enti per ‘tamponare’ l’emergenza. Che, stando a quanto messo a verbale dai testimoni, sarebbero risultate molto più alte rispetto a quelle messe in campo per analoghi interventi effettuati in passato.

Per quel che riguarda la Val di Zena, nel materiale agli atti dell’indagine coordinata dal pm Imperato risulta anche la querela, con indicati nomi e cognomi, presentata a gennaio scorso dall’avvocato Antonio Francesco Rizzuto, che nell’alluvione del 19 ottobre perse la casa e vide morire annegata la sua cagnolina Margot, bulldog francese. "Dal 2019 scrivevo a tutti, dalla Regione alla Bonifica fino alla Città Metropolitana e al Comune di Pianoro per chiedere interventi di manutenzione, perché lo Zena non era in sicurezza. Appelli che sono sempre caduti nel vuoto. L’ultima pec l’avevo inviata il 18 ottobre 2024. Il giorno dopo la mia casa è stata distrutta".

Sul fronte del Ravone a Bologna, invece, i residenti della zona avevano presentato un ricco esposto in Procura tramite l’avvocato Adriano Travaglia. Partendo da un assunto di base: "Il rischio idrogeologico rappresentato dal torrente Ravone e la necessità di interventi urgenti a tutela della popolazione sono noti al Comune di Bologna almeno dal 2013". E, soprattutto, "nonostante il continuo monitoraggio del livello idrometrico, né il Comune - in persona del sindaco Matteo Lepore - né altri enti provvedevano ad allertare la popolazione o ad adottare le opportune misure urgenti per tutelare l’incolumità pubblica". Le piogge ora stanno tornando: "Fate subito quei lavori – il grido dei residenti –. Non vogliamo più vivere nella paura".