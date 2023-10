Il recente incidente sulla tangenziale (il secondo in pochi anni) non suggerisce nulla ai sostenitori della scelta di allargare la tangenziale invece di separarla dall’autostrada? La tangenziale compreso il tratto di autostrada che la percorre doveva diventare una strada della città. La decisione del Passante di mezzo non fa altro che confermare la cecità dei nostri amministratori. Perché non si è tenuto un refernedum?

Mariapia Rapini