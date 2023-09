L’incisore Mitelli, precursore dei fumettisti

Barberini Mengoli

Un grandissimo incisore che abbinava all’abilità grafica illustrazioni e testi per produrre effetti ironici e satirici. Giuseppe Maria Mitelli (Bologna 1634 – 1718), se non fosse troppo azzardato, si potrebbe definire come il precursore dei moderni vignettisti, fumettisti o pubblicitari, perché i brevissimi testi che accompagnava alle immagini erano sempre arguti, sintetici e di spessore. Mitelli ci ha lasciato una poliedrica produzione grafica (circa 600 incisioni), un ventaglio di immagini interpretabili da qualsiasi genere di pubblico, dal dotto che ne sapeva cogliere le sfumature più sapide nelle frasi in dialetto o in italiano, al meno colto che vedeva nelle immagini raffigurate o se stesso o chi gli stava accanto. Ciò perché, Mitelli, ha esplorato tutti i campi con la precisa funzione di divulgare notizie di educazione morale, di stimoli sociali, trovando nuovi sistemi e canoni di comunicazione. Infatti, ispirandosi alla vita quotidiana come la raccolta de Le Arti per via, datate 1660, Mitelli raffigura in 40 incisioni i venditori di strada, macellai, trippai, calzolai, arrotini, che animavano tutti i giorni piazza Maggiore e le zone adiacenti; di queste almeno 34 sono ispirate dai disegni di una sessantina d’ anni prima di Annibale Carracci, del quale si nota e si apprezza anche lo stile figurativo altamente espressivo. Un’altra serie di grande successo sono le raffigurazioni dei Dodici mesi dell’anno e delle Ventiquattro ore del giorno, dove chi più

o chi meno si sente rappresentato. Mitelli nella vita fu un uomo normale, come si suole dire; uno che amava la compagnia, un temperamento gaudente che apprezzava le gioie della tavola, soprattutto i dolci. Del resto i giochi delle osterie da lui rappresentate ne sono una dimostrazione. Non fu un moralista, ma sereno ed equilibrato nei suoi giudizi, anche se si pronunciò con rabbia contro le follie del suo tempo, in particolare contro la guerra e ogni forma di prepotenza dell’uomo.