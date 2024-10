L’inclusione attraverso lo sport. Nasce il nuovo progetto di Pic

Lo sport come strumento di crescita e di integrazione per i ragazzi. È questo l’obiettivo di PIC, associazione dilettantistica, che punta a favorire l’attività sportiva principalmente bambini e adolescenti, con disabilità. Il progetto è stato sviluppato insieme a Bimbo Tu, che ne è socio fondatore e Macron e presentato ieri da Ettore Messina, head coach dell’Olimpia Milano e il giornalista de il Resto del Carlino Massimo Pandolfi.

"PIC nasce dall’idea di inclusione delle persone con disabilità attraverso la pratica sportiva mista, facendo giocare assieme persone con disabilità e non", spiega Stefano Dalla Verità, presidente di PIC asd. Per il grande campione di basket, Renato Villalta, componte del Comitato tecnico PIC asd "lo sport è fondamentale per conoscere i propri limiti e migliorare".

"Vivi la paura come ’carburante per andare avanti’"- dice Federico Maccarella, atleta paralimpico di canoa. La Nazionale Italiana di Basket con Sindrome di Down è il vero e proprio ‘Dream Team’ di questo sport, con tre mondiali e tre europei di fila vinti. "I miei ragazzi – spiega – sono atleti e come tali affrontano le insidie, in maniera molto consapevole".

"Noi lavoriamo nel mondo dello sport e posso testimoniare quanto sia importante anche per le persone con disabilità-, dice Gianluca Pavanello, Ceo di Macron. Così anche Roberta Li Calzi, assessora allo Sport del Comune di Bologna. "PIC è una nuova realtà, offrire più possibilità di fare sport, movimento e benessere anche alle persone con disabilità è uno degli obiettivi importanti".

"Una giornata come quella di oggi - spiega Alessandro Arcidiacono, presidente di Bimbo Tu e vice Presidente di PIC - ci mostra come siamo tutti disabili. È questo il concetto con il quale Bimbo tu vuole affiancare PIC con tutte le sue forze".