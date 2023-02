L’incubo della batteria scarica

Federica

Orlandi

Avere un’auto utilitaria elettrica, ora come ora, è per alcuni aspetti quasi da amanti del brivido. Perché non sai mai quando un tragitto imprevisto potrebbe allontanarti dall’agognata colonnina di ricarica, lasciandoti improvvisamente al 2% di batteria in una stradina di campagna. Con un’auto a benzina, basterebbe una tanichetta di scorta o un piccolo self service di periferia. Con l’auto elettrica, no. E andare al mare, se si viaggia a più di ottanta chilometri orari (in autostrada), pur partendo a piena carica a Riccione scatta il batticuore: prima si disattiva l’aria condizionata, poi, di pari passo con il tuo senso di angoscia aumentano le spie rosse, che intimano di fermarsi subito perché "la batteria è scarica". Il problema, se si è per esempio in autostrada, non è tanto trovare una colonnina di ricarica (che però, fuori città, sono poche e mal distribuite), bensì le tempistiche. Le più potenti ci mettono circa un’ora a garantire un’ottantina di chilometri di autonomia. Mettiamo anche che ne bastino meno per arrivare a destinazione, comunque un mezz’oretta per uscire dalla ’zona rossa’ va messa in conto. Non proprio comodo, se si pensa al confronto con un pieno di benzina. Poi, ci vuole potenza. Nel senso di impianto elettrico. Non è infrequente infatti che, nei condomini, se si attacca l’auto allo spinotto di ricarica in garage (sempre che ci sia, un garage) e poi si accende un elettrodomestico o anche solo il piano cottura a induzione per scaldare la cena, salti la corrente.

È vero, guidare un’utilitaria elettrica è molto meno costoso e soprattutto molto più sostenibile di averne una a diesel o benzina: penso basti quest’ultimo aspetto a superare gli intoppi. Ma finché il contesto non sarà davvero aggiornato alle sue esigenze, rischia di restare una scelta di pochi. Coraggiosi.