L’incubo dell’isolamento sociale: "È una sfida che riguarda tutti"

È partito venerdì 26 settembre, con un primo incontro in Sala di Città che ha riunito associazioni e comitati, il progetto di partecipazione ’San Lazzaro si-cura di sé’, promosso dal Comune con il contributo della Regione. Un percorso che si svilupperà fino a gennaio 2026 con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nella costruzione di nuove risposte collettive contro l’isolamento sociale e di avviare una cultura stabile della partecipazione. L’iniziativa si fonda su una convinzione precisa: San Lazzaro ha una forte dote sociale e solidale, fatta di associazioni, esperienze, reti di volontariato e buone pratiche diffuse. Tuttavia queste energie sono spesso non connesse fra loro: il percorso ’San Lazzaro si-cura di sé’ nasce per rafforzare questo patrimonio, trasformandolo in un sistema strutturato di collaborazione, inclusione e rigenerazione sociale, capace di riconoscere le fragilità, attivare legami e costruire soluzioni insieme alla propria comunità.

Il programma prevede quattro fasi principali, con incontri che si articoleranno da metà ottobre fino a gennaio: la prima fase sarà a invito con le realtà civiche più attive, tra associazioni, comitati e gruppi di cittadini per una mappatura delle risorse sociali e delle fragilità del territorio. Subito dopo si svolgeranno incontri sul territorio per raccogliere proposte sul contrasto all’isolamento (30 ottobre al centro sociale Tonelli, 3 novembre Arci San Lazzaro, 4 novembre centro sociale La Terrazza, 17 novembre Mediateca) e, infine, una fase dedicata alla sintesi, per trasformare i progetti più significativi in azioni concrete (19 gennaio). Un passaggio fondamentale sarà la votazione on line dei progetti, in programma tra il 2 dicembre e il 17 gennaio sulla piattaforma regionale PartecipAzioni, che consentirà a tutta la cittadinanza di esprimersi e scegliere le iniziative da realizzare per le quali l’amministrazione comunale ha stanziato un budget complessivo di 20mila euro per sostenere progettualità che saranno realizzate dalle stesse comunità di cittadini e cittadine.

"Vogliamo rendere la partecipazione parte integrante dell’azione amministrativa – spiega la sindaca Marilena Pillati –. San Lazzaro è una comunità ricca di energie e competenze, che meritano di essere valorizzate e messe in rete. Il contrasto all’isolamento sociale è una sfida che riguarda tutti e che possiamo affrontare solo se ciascuno si sente corresponsabile del bene comune. Vogliamo essere garanti di questo processo, mettendo i cittadini nelle condizioni di decidere e sperimentare insieme".

