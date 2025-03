L’indagato ammette dal giudice. La difesa choc dell’istruttore:: "Fra noi c’era una storia d’amore"

Non nega nulla di quanto gli viene contestato, ma si dice pentito e si scusa con il giudice: così l’allenatore di pallavolo trentenne durante l’interrogatorio di garanzia che si è svolto giovedì scorso davanti al giudice Letizio Magliaro, nell’ambito dell’inchiesta dei carabinieri di Bologna Centro coordinata dal pm Silvia Baldi. L’allenatore, accusato di aver abusato di tre tredicenni e di aver avuto rapporti sessuali completi con una di loro, è stato arrestato dai militari dell’Arma dopo l’indagine per violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime e da abuso di autorità in quanto loro insegnante sportivo. Ora si trova ai domiciliari nel suo paese di origine in Sicilia. L’altro giorno, è tornato a Bologna (dove sta studiando per conseguire il diploma di laurea magistrale) per essere interrogato dal gip: assistito dall’avvocato Gino Bottiglioni, ha risposto alle domande.

"All’esito dell’interrogatorio di garanzia, abbiamo chiesto la revoca dell’arresto o, in subordine, l’attenuazione della misura (divieto di dimora o obbligo di firma) – spiega l’avvocato Bottiglioni –. Rispetto alla ricostruzione giuridica del fascicolo, lui ha fornito alcuni chiarimenti e ha avuto un atteggiamento collaborativo davanti al giudice". Si attende ora, a giorni, la decisione del gip Magliaro in merito alle richieste della difesa. L’allenatore ha tenuto però a riferire la sua versione: pur consapevole che la persona in questione è poco più che una bambina, lui ha sostenuto che quello con la tredicenne dalla cui vicenda ha origine il capo più grave (violenza sessuale) era un rapporto a suo dire ‘sentimentale’, sempre consenziente e mai effetto di minacce o costrizioni, che le loro conversazioni e gli scambi di messaggi erano quelli di due persone fidanzate. Dichiarazioni che sembrerebbero coincidere con quelle della vittima tredicenne. Anche in merito alle foto esplicite, sarebbero state mandate volontariamente dalle ragazzine, sostiene ancora l’allenatore.

"Il mio assistito è molto provato da questa situazione – precisa Bottiglioni –, davanti al giudice si è scusato e si è detto sinceramente pentito per quanto accaduto". Da quando c’è stata la perquisizione, il trentenne ha perso il lavoro (è stato subito sospeso dalla società) ed è tornato a vivere in Sicilia, in attesa degli sviluppo giudiziari. L’uomo non ha precedenti penali.