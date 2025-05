"L’individualismo devasta tutto"

Il re d’Inghilterra deve tenere un discorso durante l’inaugurazione di un importante palazzo storico. Poco prima del suo intervento viene trovato morto e l’unico dottore nei paraggi che può constatarne il decesso è un veterinario che si occupa di suini. Il medico dei maiali, scritto e diretto da Davide Sacco, vuole mostrare tutta la debolezza della monarchia quando la corona finisce nelle mani del giovane e sciocco principe ereditario. Nei panni di quest’ultimo c’è Francesco Montanari, che per ‘presentarsi’ entra in scena vestito da nazista perché stava partecipando a una festa a tema durante il gay pride. Accanto a lui, ad interpretare il medico, l’attore e comico Luca Bizzarri. David Sebasti, Mauro Marino e Luigi Cosimelli completano il cast. La pièce arriva al Teatro Celebrazioni stasera e sabato alle 21.

Montanari, cosa l’ha convinta di questo testo? "Dal un punto di vista drammaturgico è perfetto. Si entra nella storia, ci si diverte e si ride, non di una battuta, ma delle situazioni e dei ragionamenti, finché non arriva una pugnalata al cuore".

Che personaggio è il suo? "Un principe ereditario, inetto rispetto al ruolo che lo attende, cresciuto con la convinzione di essere stupido e fuori luogo. Vive di eccessi, è viziato, ma fondamentalmente molto incompreso".

Che tipo di rapporto si crea tra il principe e il medico? "Il veterinario tratta l’ereditario per la prima volta da paritario, anche se per un mero interesse personale. Gli lancia una provocazione: come primo atto scritto deve distruggere le monarchie, solo così entrerà nella storia, diventerà una leggenda all’altezza di John Lennon. Il principe sembra cedere alla grande intuizione, fino al ribaltamento finale".

Nelle istituzioni, oggi, vede molti principi ereditari? "Sì, ma anche re, purtroppo, persone che hanno il potere effettivo di agire. L’arroganza del potere unita anche al delirio d’onnipotenza e a una grande idiozia fanno perdere il senso del pudore e della dignità umana. Nella nostra epoca l’etica e la morale individuale hanno fallito e si crede solo nel dio del proprio tornaconto. L’individualismo devasta tutto".

A chi pensa? "Su tutti all’America, che tratta gli Stati come la propria merenda. Non esiste più la considerazione dell’altro".

Per costruire il personaggio si è ispirato a qualche ‘principe’ reale? "No, credo che la sceneggiatura, il copione o la drammaturgia siano la bibbia".

Con Luca Bizzarri com’è andato il lavoro? "È un grandissimo attore. Forse il pubblico lo conosce più come comico, invece ha mille sfaccettature. Alterna momenti molto ilari ad altri drammatici ed è estremamente credibile".

Le capita ancora di essere individuato come il Libanese di Romanzo Criminale? "È passato tantissimo tempo… Ho pure vinto una Palma d’Oro (per Il Cacciatore, ndr). Il flusso della vita mi ha portato ad altri risultati e sono contento".