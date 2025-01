"L’industria alimentare deve unire le energie"

Conserve Italia, leader nel settore alimentare per succhi di frutta, conserve vegetali e di pomodoro, ha partecipato alla 21° edizione di Marca by BolognaFiere. Una presenza che rappresenta per il gruppo cooperativo dei marchi Valfrutta, Cirio, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani, un’importante occasione per consolidare il proprio ruolo di partner innovativo nel panorama retail. "Il nostro impegno è quello di garantire prodotti di eccellenza e un servizio di alta qualità, frutto di una filiera agricola 100% italiana, composta dai nostri soci agricoltori e da una squadra di collaboratori pronti a lavorare nei diversi ambiti per la soddisfazione di cliente e consumatore, supportate da un’innovazione costante" dichiara il direttore commerciale Italia di Conserve Italia, Andrea Colombo. "Siamo convinti che in una situazione di forte instabilità internazionale – continua Colombo – l’industria alimentare debba unire le proprie forze adottando un approccio sempre più collaborativo. Ad esempio, promuovendo iniziative di digitalizzazione, condivisione dei dati e una maggiore efficienza nei processi logistici".

Nel suo stand l’azienda ha presentato le principali innovazioni, come la nuova bottiglia Pet di Yoga (50% riciclato) da 1 litro e la collezione dei brik 200 ml Optimum Yoga, oltre a quella dei tappi con i capoluoghi italiani per le bottiglie Yoga in vetro 125 ml. Altra novità in casa Yoga è la gamma Ace Color in confezione Tetra Gemina. Nuove proposte anche da Valfrutta: le polpe Triangolini Morbidini e la decima collezione dei Triangolini, i succhi per bambini nell’inconfondibile forma triangolare.

Giovanni Di Caprio