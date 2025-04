Linea 20, il tragitto mette in difficoltà gli anziani

Abito in una traversale di via Saragozza entro Porta nella Ztl; ho difficoltà a camminare per lunghi percorsi perché sono anziana come tante persone che abitano in questa zona. Ho letto sul Carlino di venerdì 11 aprile che con la riapertura di via Ugo Bassi l’autobus della linea 20 verso Casalecchio transiterà per via Sant’Isaia fino a Porta Saragozza. Mi sono chiesta perché questo autobus non possa, dopo via Marconi, proseguire per via Ugo Bassi, via Rizzoli e raggiungere via Saragozza con il percorso attuale. Caro sindaco, presidente Tper, assessore al traffico, abbiate un po’ di considerazione per gli anziani che abitano in questa parte di via Saragozza che già hanno sopportato per un anno e mezzo grosse difficoltà con la chiusura di via Carbonesi. Forse è cambiato il Welfare? A nome di tutti gli anziani con difficoltà motorie chiedo di mantenere il più possibile il percorso della linea 20 dal lunedì al venerdì.

Maria Franca Levi