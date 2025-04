Linea 27, niente assistenza a una donna in carrozzina

Sono a Bologna quale trapiantata ed uso la sedia a rotelle, come da certificazione medica. Ho sempre usato gli autobus a Bologna ottenendo, come mio diritto, l’uso della piattaforma. Il 3 aprile sul bus 27/a n.5577 direzione Byron Centofiori delle ore 8,15, il conducente si è rifiutato di assistermi con la piattaforma presente sul bus, né ha proposto altra forma di assistenza, sostenendo che il suo aiuto fosse puramente a sua discrezione. Solo la gentilezza di altri passeggeri mi ha permesso di salire a bordo. Al momento della discesa, opportunamente prenotata dal posto assegnato alle sedie a rotelle, l’autista non ha fermato il mezzo. Solo dopo il mio reclamo si è arrestato alla fermato successiva. Trovo questo episodio indegno di una città come Bologna, giustamente orgogliosa dei suoi servizi pubblici.

Mara Moretti