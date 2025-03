Linea blu, scontro Lepore-Salvini: "Tram, parteciperemo al bando. E le opere non le decide il ministro"

"Non sono i ministri a decidere le opere. A loro spetta stabilire i finanziamenti: mi auguro che il ministro Salvini non violi la legge per determinare quali sono i progetti da finanziare". Il sindaco Matteo Lepore ribatte così alle parole del vice premier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, che sabato in piazza del Nettuno per sostenere le iniziative della Lega in città, ha paventato uno ‘stop’ al progetto della linea blu del tram. "Un progetto – le parole del ministro – su cui la Lega e tanti bolognesi chiedono chiarezza, perché rischia di dividere la città. Quindi un conto sono i progetti vecchi che abbiamo ereditato in Pnrr, rispetto ai quali è mio dovere dare risposte, accelerare e finanziare. Un conto sono i progetti nuovi che stando a tanti bolognesi rischiano di essere dannosi per Bologna e quindi ascolterò i territori".

Parole a cui Lepore ha replicato ieri, a margine dell’iniziativa per chiedere verità su Ustica. "Mi sembra molto paradossale – ha detto il sindaco – che ci sia un ministro che è contento di non fare le opere. Salvini per tanto tempo si è detto ministro contro ‘quelli del no’, invece mi pare che al momento stia venendo a Bologna a dire che non si faranno tutte le opere che sono state promesse e sono anche oggetto di investimento e di impegni di questo Governo. Io penso che il ministro debba confrontarsi con Bologna e con la Regione Emilia-Romagna". Entrando nel merito del progetto per la la linea blu del tram, "noi presenteremo il nostro progetto al bando, un bando che ha pubblicato il ministero", precisa Lepore, aggiungendo perplessità sulla formulazione del bando. "Anche in questo caso – spiega il primo cittadino – è uno strano bando, perché è a zero finanziamenti e non è rivolto solo a Bologna, ma è rivolto a tutte le città italiane, anche amministrate dal centrodestra". E, sul punto, Lepore è chiaro: "Abbiamo diritto a presentare questo progetto – dice –. Mi auguro che il ministro non violi la legge nel determinare quali sono i progetti da finanziare perché la legge è molto chiara: non sono i ministri a decidere le opere, ma a decidere i finanziamenti e quindi il compito di Salvini è finanziare questo bando che non è ancora finanziato e poi saranno i punteggi e le commissioni preposte a definire quali sono i progetti che devono essere sostenuti dal suo ministero".

Sospetti rinviati al mittente subito dal capogruppo della Lega in consiglio comunale Matteo Di Benedetto e dal segretario cittadino Cristiano Di Martino: "Invitiamo Lepore, se ha notizie di reato, ad andare in Procura. Inutile fare giochi di parole e lanciare accuse se servono solo a battere i pugni sui media – dicono gli esponenti del Carroccio –. Il Progetto della linea blu del tram paralizzerebbe completamente la città, lo diciamo da tempo. Per questo abbiamo lanciato una raccolta firme, che continueremo a portare avanti. Non a caso è nato anche un comitato civico. Bene che il ministro abbia fatto proprio le preoccupazioni di tanti cittadini. Invitiamo Lepore a fare il sindaco e occuparsi dei problemi della città, compresa la mobilità che lui ha paralizzato, che in questo momento non sta risolvendo".

