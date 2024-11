Linea Bologna-Porretta, via ai lavori sui binari . Ecco tutte le modifiche

Nella notte fra lunedì e martedì Rete ferroviaria italiana (Rfi) avvierà una serie di lavori di manutenzione e di rinnovo dell’infrastruttura sulla linea Bologna-Porretta, nella tratta compresa fra la stazione

di Bologna Centrale e quella

di Garibaldi Casalecchio.

L’intervento si concluderà nella notte compresa fra venerdì 20 e sabato 21 dicembre.

Dal punto di vista della circolazione tutti i treni che dalla montagna arrivano a Bologna non subiranno variazioni, mentre quelli che dalla città viaggeranno verso Marzabotto non si fermeranno a Casteldebole, con i pendolari che dovranno scendere o a Borgo Panigale o a Casalecchio di Reno e utilizzare i normali autobus di linea dato che non sono previste corse sostitutive.

I binari interessati a queste opere sono utilizzati anche dalla linea Bologna-Vignola,

i treni che escono dalla città per andare a Bazzano anticiperanno di tre minuti

la loro partenza.

Questi lavori prevedono la sostituzione di 10mila metri cubi di massicciata ferroviaria

a sostegno delle rotaie percorse dai treni che vanno

o a Porretta o a Vignola e l’intervento è funzionale a garantire il mantenimento degli standard di sicurezza e comfort della linea. Saranno circa 40

i tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici all’opera contemporaneamente, coadiuvati da numerosi mezzi. Anche se il cantiere sarà operativo dalle 22.40 alle 5,

in assenza di traffico ferroviario sulla linea, si renderà comunque necessaria una temporanea riduzione della velocità dei convogli in orario diurno nella tratta interessata dai lavori. Per tale motivo Rfi ha concordato con Trenitalia-Tper alcune modifiche agli orari delle corse consultabili sui canali di acquisto dei biglietti.

La parola ritardo ha ovviamente messo in allarme anche i pendolari che normalmente non scendono a Casteldebole. E’ dal giugno scorso, vale a dire da quando si è creato il passante Porretta-Pianoro, che si verificano disagi tra cancellazioni, guasti e altri problemi non ben identificati, ma spesso attribuibili al fatto che la linea Porrettana non si ferma più sul binario cieco del piazzale ovest della stazione centrale, ma prosegue verso Pianoro. Costruire una metropolitana di superficie

in città ha portato parecchi vantaggi ai bolognesi a scapito, però, dell’Alta e Media Valle del Reno con l’istituto superiore di Vergato che ha dovuto adeguare le entrate e le uscite degli studenti ai nuovi orari. Nella giornata di ieri non si sono registrati particolari disagi, mentre mercoledì è stata la solita odissea con treni cancellati e ritardi superiori ai 10 minuti. La speranza è che questi nuovi lavori della durata di un mese non creino ulteriori problemi a chi utilizza il treno per recarsi o a scuola

o al lavoro.