Linea Gotica, apre la casa della memoria

Un progetto che unisce il dovere della memoria alla valorizzazione del territorio, in un mondo oggi più che mai in bilico fra la catastrofe della guerra e la sete di pace. Oggi Vergato ospiterà ’Gotica 64 - La strada del fronte appenninico’, una mattinata dedicata a una pagina dolorosa ed eroica del Novecento, che inizierà alle 9.30 al Centro Polivalente F. Nanni con il convegno ’Recuperare e riqualificare per valorizzare la storia e il territorio’, per poi proseguire alle 12 con il taglio del nastro del nuovo centro documentale ’Gotica 64’, luogo della memoria dedicato alla storia del fronte appenninico, nato dal progetto di rigenerazione delle Fornaci Bonani Pelloni. A seguire, è in programma il disvelamento dell’opera scultorea di Chiara Fusco dal titolo ’Semi di memoria e Pace’, realizzata in corten e resina composita. Dalle 13 sarà possibile partecipare alla visita guidata.

Saranno il sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri e Valentina Cuppi, presidente dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, ad aprire i lavori della mattinata. Seguirà la sessione dedicata a rigenerazione urbana e cultura moderata da Francesca Marchi, referente Area Cultura e Turismo dell’Unione, che vedrà gli interventi di Giovanna Trombetti, dirigente allo Sviluppo economico, turismo e cultura della Città metropolitana, Amleto Gardenghi, assessore alla Cultura del comune di Vergato, Roberta Franceschinelli, presidente de “Lo Stato dei Luoghi”. A Marco Tamarri sarà affidata la moderazione della seconda parte ’Gotica 64: il luogo della memoria’ che vedrà gli interventi di Giovanni Facciorusso, responsabile di Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Vergato, Stefano Piazzi, progettista dell’allestimento di ’Gotica 64’, Erica Pè, progetto e direzione Lavori dell’allestimento, Matteo Carboni, ’Un Altro Studio’, progetto identità visiva e grafica di allestimento di ’Gotica 64’, Vito Paticchia, Gabriele Ronchetti e Massimo Turchi, storici e curatori di ’Gotica 64’.

Sarà l’assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni a concludere i lavori prima dell’inaugurazione. ’Gotica 64’ nasce dal progetto di rigenerazione delle Fornaci Bonani Pelloni di Vergato che ha visto diverse fonti di finanziamento per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro: 500 mila euro di Città metropolitana con risorse Fsc 2014-2020, 1 milione dal bando rigenerazione della Regione e dal Comune di Vergato per allestimento e completamento del progetto. Il centro di documentazione è legato idealmente al Trakking della Linea Gotica, un cammino che si sviluppa sul fronte appenninico della seconda guerra mondiale e che tocca anche Vergato.

