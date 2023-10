Linea Gotica, Vergato: ritrovato il braccialetto del soldato Fred

VERGATO

La settimana scorsa, durante una ricerca con il metal detector sulle pendici del Monte Baldo, Paolo Parolari di Arco (TN), fondatore del sito web www.aviationarchaeologytaa.it, ha rinvenuto un braccialetto in argento sepolto nel terreno. Sull’oggetto era incisa l’iscrizione ‘Fred C. Street 234 836 153 Yours Dot’. Questo braccialetto, perso 78 anni fa, apparteneva a un soldato della 10th Mountain Division (10a Divisione da montagna) 86th Reggimento di fanteria, Compagnia I dell’United States Army (esercito degli Stati Uniti).

Il 19 aprile 1945, mentre la sua unità si trovava nei pressi di Vergato sulla Linea Gotica, Fred scomparve durante un pattugliamento (Missing in Action), disperso in azione. Vergato fu distrutta al novanta per cento e per diversi giorni, sulla scheda personale, Fred era stato segnato come disperso. Tuttavia, il 25 aprile 1945, l’ufficiale incaricato aggiornò la scheda poiché era rientrato fortunatamente nella sua unità.

Tramite l’Associazione dei ‘Discendenti della 10a Divisione da Montagna’ presso il Centro Risorse della biblioteca di Denver, Colorado, Stati Uniti, Paolo Parolari, oltre a trovare le figlie ancora in vita del soldato Fred, ha ricostruito la sua storia durante la sua permanenza in Italia.