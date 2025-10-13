Bologna, la Linea rossa sul ponte Matteotti: oggi l’apertura del maxi-cantiere

Bologna, 14 ottobre 2025 – Il cantiere del tram arriva a uno snodo cruciale. Oggi partono i lavori sul ponte Matteotti, trait d’union tra centro storico e prima periferia di Bologna. Pesanti le modifiche alla viabilità della zona, con restringimenti della carreggiata e nuova disposizione delle corsie. I lavori partiranno in via Matteotti (lato est del Ponte), da Viale Masini a fronte incrocio con via dè Carracci.

I lavori per il tram a ridosso di ponte Matteotti eseguiti a luglio; il 14 ottobre apre il cantiere per la linea Rossa sul ponte

Inizialmente, spiegano dal Comune, sarà interessato il lato est dell’infrastruttura storica, con una recinzione che includerà una carreggiata e il marciapiede. Rimarranno percorribili entrambi i sensi di marcia, con una o due corsie per ogni direzione; nello specifico, per assecondare i flussi di traffico, scendendo dal cavalcavia le corsie in attestamento diventano due in direzione dei viali e altrettante verso la Bolognina.

Nella fase successiva dell’intervento, quando il cantiere si sposterà sul lato ovest, l’assetto della viabilità resterà invariato, mentre durante le operazioni di posa delle rotaie sarà garantita al traffico privato una solo corsia per ogni senso di marcia. Inoltre, il programma dei lavori prevede - intorno alla fine del mese di ottobre - il prolungamento del cantiere, che andrà quindi ad interessare la parte dell’incrocio con i viali esclusa dall’intervento estivo.

È già iniziato ieri, intanto, l’allacciamento delle reti riqualificate con quelle preesistenti, step che comporta una serie di chiusure progressive e alternate intorno a piazza dell’Unità: fino a domani, saranno chiuse le intersezioni Ferrarese/Creti/Algardi e, dal 18 e 19 ottobre, via Mazza, con concentrazione delle lavorazioni più impattanti nel weekend per limitare i disagi alla circolazione. Infine, dal 20 ottobre per circa due settimane sarà la volta di piazza dell’Unità.