Linea Rossa, primavera in trincea. Lavori in via San Felice ad aprile. Circolazione sui viali, la promessa:: "Resteranno sempre percorribili"

Per un cantiere che si avvia alla chiusura, un altro prende il posto. La primavera bolognese è questa, con i lavori del tram che non si fermano, con l’obiettivo di rispettare i tempi.

Con il maxi intervento di Ugo Bassi che è più vicino alla realizzazione, "da aprile i lavori della Linea rossa in centro storico – avvisa il Comune di Bologna – si intensificheranno in zona San Felice, interessando tutta la via dalla porta sino ad Abbadia". Sarà lasciato libero, però, l’incrocio con Riva Reno e via della Grada.

La cantierizzazione, segnala Palazzo D’Accursio, è già parzialmente iniziata in maniera graduale in questi giorni da piazza di porta San Felice e proseguirà sui tratti successivi con cadenza settimanale. L’idea, quindi, è di proseguire con un lavoro ’a tranche’, per cercare di minimizzare l’impatto sulla viabilità.

Intanto, attorno a porta San Felice, le operazioni per abbattere gli spartitraffico centrali sono già partite L’obiettivo, garantisce il Comune, è far sì che la posa della sede tranviaria intorno alla porta non interrompa mai totalmente il transito veicolare, lungo i viali grazie a restringimenti e spostamenti delle corsie".

Nel tratto compreso tra la porta e via Riva di Reno, dove sono già iniziati i primi interventi sui sottoservizi, il cantiere "vero e proprio" si insedierà da inizio aprile nella parte sud della carreggiata lasciando libera una corsia a senso unico in direzione centro. Sarà possibile svoltare a destra in via della Grada o a sinistra in Riva di Reno, raggiungendo piazza Azzarita grazie all’apertura di una corsia sul lato dei portici.

Nella prima fase dell’intervento, su via San Felice saranno conservati i parcheggi nella sezione nord della strada.

Il cantiere proseguirà nel successivo tratto di San Felice dalla metà di aprile, "chiudendo integralmente la strada, nella sua massima estensione – segnala il Comune – fino all’intersezione con via dell’Abbadia (esclusa). Per superare l’area dei lavori e raggiungere il centro, gli autorizzati Ztl potranno seguire il percorso via Riva Reno - via dell’Abbadia (il cui senso di marcia sarà invertito nell’ultimo tratto) - via San Felice".

Parallelamente, in via Riva Reno, nel corsello di collegamento tra via Brugnoli e piazza Azzarita cominceranno le operazioni di getto della piattaforma tranviaria e posa dei binari: un intervento che "comporterà la chiusura della carreggiata in alcune giornate non continuative – spiega l’amministrazione – e per interventi di breve durata. Sarà possibile, come sempre, accedere ai passi carrai, così come sarà garantito l’ingresso al limitrofo garage a pagamento, accedendo da piazza Azzarita regolati da movieri".

a.bo.