Linea sospesa fra Porretta e Pistoia per una frana

È sospesa da ieri pomeriggio la circolazione dei treni sulla linea Porretta - Pistoia per interventi di manutenzione straordinaria, da parte di Rfi, fra le stazioni di Piteccio e Valdibrana. Si è intervenuti per "l’improvviso peggioramento di un movimento franoso che interessa il rilevato ferroviario in corrispondenza dell’abitato di Ponzano Alto", fanno sapere dal gruppo Fs in una nota. La zona, monitorata da Rfi attraverso un sistema satellitare e ispezioni video, è sottoposta a "interventi periodici, programmati, di manutenzione". I sopralluoghi hanno però evidenziato la necessità di interventi strutturali che richiedono la sospensione totale della circolazione per più giorni. Il trasporto verrà garantito attraverso un servizio alternativo di autobus.