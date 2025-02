Linea verde, allarme Cna: "Vendite e clienti in calo per i lavori del tram"

Una delegazione di artigiani e commercianti associati a Cna Bologna (nella foto) ha incontrato in Comune gli assessori Michele Campaniello e Luisa Guidone per discutere delle "criticità" dei cantieri della Linea verde del tram nella zona Arcoveggio-Corticella. Meglio, delle "forti preoccupazioni per l’impatto negativo che i lavori stanno avendo sulle loro attività". Infatti, come spiegato dagli artigiani, "calano le vendite e la clientela a causa della difficile accessibilità alle attività commerciali": la "viabilità caotica e i parcheggi insufficienti ostacolano il traffico e i flussi di clienti". Artigiani e imprese di servizio si scontrano con "ritardi e complicazioni negli interventi di assistenza e manutenzione in abitazioni e aziende". Lamentata anche la "mancanza di informazioni chiare su tempistiche e durata dei cantieri che genera incertezza e preoccupazione per la sostenibilità economica".

Cna, rappresentata dal responsabile Area città Massimo Fontanarosa, ha sottolineato quindi "l’urgenza di soluzioni concrete per ridurre i disagi e salvaguardare il tessuto economico locale". Questo proponendo un tavolo di monitoraggio permanente con aggiornamenti regolari sullo stato dei lavori e sulle misure di supporto alle imprese, più chiarezza nella comunicazione sulle fasi del cantiere e sui tempi di realizzazione, "per consentire alle attività di pianificare meglio le proprie strategie" e chiedendo "interventi per migliorare la viabilità e la segnaletica facilitando l’accesso alle imprese e ai negozi". Servono anche agevolazioni fiscali e incentivi economici "per le aziende che stanno subendo perdite a causa dei cantieri".

Le imprese "non possono essere lasciate sole ad affrontare le conseguenze di lavori così impattanti. Chiediamo un impegno concreto per garantire il giusto equilibrio tra sviluppo infrastrutturale e tutela del tessuto economico della città", manda a dire Cna che continuerà a monitorare la situazione e a rappresentare le istanze delle imprese alle istituzioni, "affinché vengano adottate misure efficaci per ridurre i disagi e garantire la sopravvivenza delle attività economiche coinvolte".

Le richieste e gli allarmi di Cna arrivano a pochi giorni dall’ok alla variante sul tratto di piazza dell’Unità della linea verde del tram. Ad oggi manca solo la ratifica da parte del Consiglio comunale dell’atto, intanto approvato dalla Giunta e presentato qualche giorno fa in commissione. La variante, rispetto al progetto originario, prevede di accantonare il sottopasso stradale che avrebbe dovuto collegare via Ferrarese a via Bolognese. Nella nuova versione, il tram percorrerà tutta via Matteotti in entrambi i sensi di marcia per poi collegarsi a via di Corticella interessando il corsello ovest di piazza dell’Unità, sostituendo qui l’attuale passaggio degli autobus. L’amministrazione ha dunque deciso di non accogliere la proposta di far passare il tram al centro della piazza tagliandola in diagonale: soluzione prospettata anche attraverso dieci delle 33 osservazioni presentate sulla variante.

m. p.