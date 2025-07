Linea verde del tram, ecco i ristori: "Sostegno alle attività colpite"

Altro bando, altri ristori, altre polemiche. Il Comune ha pubblico il nuovo avviso per la concessione di contributi alle imprese colpite dai cantieri della linea verde del tram: c’è tempo fino al 10 settembre per presentare domanda (si parla di 460 interessati per un totale ipotizzato di 300mila euro). Arriva così a un milione la cifra stanziata da Palazzo d’Accursio per aiutare i commercianti alle prese con i lavori, considerando i bandi già pubblicati per la linea rossa.

I contributi serviranno sempre per progetti di "riqualificazione di locali e arredi, implementazione di servizi, cura e miglioramento degli spazi in termini di sicurezza e accessibilità". Quelli presentati da singoli operatori potranno ottenere fino a 5.000 euro, quelli in forma associata fino a 10.000. E i ristori, in ogni caso, non potranno superare il 90% delle spese (ammissibili anche quelle generali, come locazione e utenze, in misura non superiore al 50%).

"C’è un sistema di supporto alle attività commerciali e abbiamo messo in campo altri strumenti che coadiuvano le imprese rispetto alla parte burocratica – spiega Luisa Guidone, assessore comunale al Commercio, in riferimento allo ‘Sportello tram’ da 100.000 euro –. Puntiamo a far arrivare queste risorse a cantieri in corso".

Non mancano le polemiche, come quelle di una commerciante sui ristori che erogherà la Camera di commercio rispetto ai cali di fatturato: "Ho i cantieri davanti all’attività da marzo: così rischio, nonostante il danno, di non arrivare a un calo del 5% e di non ottenere i fondi", spiega l’imprenditrice, che auspica una finestra più ampia. Soddisfatte le categoria, che poi spiegano: "Conosco questo mestiere e so che c’è tanto lavoro da parte del Comune – puntualizza Alberto Aitini, ex assessore oggi in Confesercenti –. Le risorse sono significative, eppure non bastano: oggi è importante avere più flessibilità". "Immagino ci sarà un altro bando della Camera, anche se è importante intervenire ora – aggiunge Antonio Cocchini (Ascom) –. Questi paletti ci sono, bisogna sostenere le attività". "Tante tensioni e nervosismi – chiude Massimo Fontanarosa (Cna) –: continueremo a chiedere sopporto economico".