Linea Verde, i nuovi cantieri: ecco cosa cambia

Linea Verde, avanti tutta. Mentre proseguono i lavori di costruzione del sottopassaggio di via Corticella, nel tratto tra via Passarotti e via Mazza è stato istituito il senso unico di circolazione con direzione centro: da venerdì fino a nuova disposizione i bus delle linee interessate dovranno effettuare deviazioni di percorso. Pronti a partire da oggi, intanto, i nuovi cantieri.

LE VIE BYRON E SANT’ANNAIn via Byron e via Sant’Anna, fino all’intersezione con via Goethe, si parte oggi: restringimento della carreggiata e una corsia a senso unico da via Shakespeare verso via Bentini. Durante i lavori, i veicoli in uscita da via Byron avranno l’obbligo di svoltare a sinistra all’incrocio con Sant’Anna. I lavori riguardano non solo la riqualificazione dell’asse stradale, ma anche l’effettiva posa della tranvia. Nelle vie Sant’Anna e via Byron il tram procederà senza linee aeree di contatto e in maniera ‘promiscua’, condividendo la carreggiata con gli altri veicoli.

VIA BENTINIDomani sarà delimitata l’area dei lavori nel primo tratto di via Bentini, nella porzione compresa tra via Lipparini e via Colombarola: senso unico di marcia a margine del cantiere in direzione periferia, con la possibilità di svoltare a sinistra da Bentini in immissione su via di Corticella. Su quest’ultima continuerà ad essere consentito, per il traffico privato, di proseguire anche verso il centro.

VIA DEI MILLEOcchi puntati sul centro città: in via dei Mille sono previsti i cantieri più impattanti nel tratto tra piazza dei Martiri e via Indipendenza. Si parte giovedì, quando i lavori occuperanno la parte nord della strada lasciando una corsia per senso di marcia nella sezione sud della carreggiata. Si restringe via Irnerio, che in prossimità dell’incrocio con via Indipendenza passerà da tre a due corsie. Nell’ambito delle rimodulazioni del trasporto pubblico, nella prima parte di via Don Giovanni Minzoni verrà introdotto un capolinea temporaneo. Tutto questo, in attesa di aprile, quando partiranno anche i cantieri della ‘Rossa’ in via San Felice.

fra. mor.