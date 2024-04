Linea Verde, il tram cambia ancora. Stop al sottopasso in via Ferrarese

I tempi stringono, per cui non c’è due senza tre: dopo l’eliminazione dell’arrivo alle porte di Castelmaggiore, e dopo lo stralcio del parcheggio sotterraneo in piazza dell’Unità, il Comune per fare in fretta ha cancellato anche il contestato sottopasso stradale di via Ferrarese dal progetto della Linea Verde del Tram. La ragione principale di questa ennesima modifica non è una supposizione, ma un certezza chiarita dall’assessora Valentina Orioli. Le motivazioni "riguardano prioritariamente la necessità di rispettare i tempi del progetto, finanziato per 222 milioni dal Pnrr – ha spiegato la titolare della ‘Nuova Mobilità’ – e di semplificare la complessità dell’opera, con conseguente risparmio sui costi". Insomma, la scadenza di dicembre 2026 pressa tutti. E se fosse un bel Lego di Guerre Stellari, il progetto della Verde si è praticamente trasformato dal Millennium Falcon di Han Solo a un piccolo caccia Tie dell’impero.

Tornando alla modifica, si è posta quindi la necessità di studiare una nuova soluzione "che comporta la semplificazione del nodo di piazza dell’Unità – ha continuato Valentina Orioli – in modo che il tram e il traffico possano coesistere. Il tram sarà spostato sul lato Ovest della piazza, corrispondente grossomodo al tracciato attuale della linea 27, e questo permetterà di semplificare tutto il progetto". La giunta ha approvato il piano definitivo della Verde – che per 7 chilometri congiungerà via dei Mille con via di Corticella, fino alla fine –, i primi lavori dovrebbero partire tra giugno e luglio. Lo stralcio del sottopasso che riguardava le vie Ferrarese, Mazza e Bolognese ha anche tenuto conto della "grande preoccupazione" espressa dai cittadini del comitato ‘No sottopasso Ferrarese’ (c’è anche una petizione online), che ha ottenuto una vittoria. All’ultimo flash mob c’era anche il fronte che si oppone all’ampliamento delle scuole Besta. "Siamo entusiasti e increduli", ha dichiarato Maria Pietroforte. La variante del Comune tiene conto del parere del Quartiere Navile, che chiedeva di minimizzare gli impatti della cantierizzazione. La presidente Federica Mazzoni: "Sulle criticità del sottopasso sono stati ascoltati i cittadini". Orioli: "Evitato il taglio di oltre 40 alberi". Tramonta di fatto la semi-pedonalizzazione di piazza dell’Unità, mentre le soluzioni del capolinea Nord di Corticella (con annesso terminal dei bus e parcheggio multipiano da 280 posti) e del nuovo parcheggio a raso di via Bassanelli (200 posti) saranno aggiornate con le prescrizioni della Soprintendenza. Ridotta la capienza del nuovo parcheggio multipiano in via di Saliceto (che porterà comunque 100 posti auto in più). Resiste infine la galleria della Verde sotto il Passante, alla Croce Coperta. "La facciamo a prescindere, l’attualo stallo del Passante non ritarderà i lavori", ha chiarito il dirigente Cleto Carlini.