Linea Verde, l’allarme dei negozi. I commercianti di via Bentini:: "Al buio, dimenticati dal Comune"

Non piace a diversi commercianti di via Bentini il progetto della Linea Verde del tram. Meno parcheggi, viabilità bloccata, cantieri messi giù con un confronto "approssimativo". E quel capolinea a Castel Maggiore stralciato che concentrerà maggiormente i cantieri sull’area in fondo a Corticella.

Tra i critici al modus operandi del Comune c’è Loris Malossi, titolare della ferramente Navile di via Bentini. "Ormai i giochi sono fatti, la zona è stata dimenticata dal Comune – spiega il commerciante, che recentemente ha anche investito su un altro negozio –. Abbiamo anche raddoppiato la superficie di vendita. Ma se oggi passano mille auto, dopo il tram ne passeranno la metà e avremo molto meno passaggio, la fermata della tranvia non è nemmeno qui davanti. Ci sono otto centri commerciali da qui a piazza dell’Unità, il Comune nelle riunioni che sono state fatte ha sempre ripetuto che bisogna tutelare gli esercizi di prossimità, ma di fatto qui è tutto il contrario, le attività stanno soffrendo". Per Malossi, uno dei problemi principali è la sosta. "Non ci sono parcheggi liberi, le persono non sanno dove mettere l’auto. Si fa molta fatica: ci sono attività che hanno chiuso e non hanno più riaperto. E con il tram non verrà più nessuno".

Sulla stessa linea Valerio Gardosi del Blues Cafè. "E’ tutto molto confuso, siamo molto preoccupati – spiega il commerciante –. Chiuderanno, ci è stato detto, l’area 500 metri alla volta, e qui sarà un danno enorme perché tutta la clientela di Castel Maggiore, quando arriverà all’incrocio con via Sant’Anna, girerà su Colombo o Shakespeare. Così tagli fuori tutti i negozi. Non è stato possibile confrontarci con l’assessora Luisa Guidone, che abbiamo percepito come molto lontana da noi". Perplessità del commerciante anche sugli aiuti evocati dal Comune. "Ci hanno detto che ci saranno sconti sulle tasse e contributi a fondo perduto. Ma a parte che il 50% sulla Tari non è sufficiente, quei contributi a fondo perduto si potranno avere solo giustificandoli con interventi di riqualificazione sui locali – aggiunge Gardosi –. Spese da anticipare, ma intanto le emorragie di fatturato chi le tamponerà? Per non parlare dei parcheggi, che salteranno e non sappiamo ancora come verranno compensati".

Intanto il comitato che si oppone all’ampliamento delle scuole Besta esulta per lo stop del Comune al sottopasso di via Ferrarese, che doveva essere realizzato nell’ambito dei cantieri del tram. "Crediamo si stiano creando i presupposti per una radicale revisione del progetto Besta", dicono convinti gli attivisti. Il comitato Besta incassa con "enorme entusiasmo" lo stralcio del sottopasso del tram. "Tra le altre oscenità – scrive il comitato – avrebbe visto l’abbattimento di diverse alberature tra cui i 22 grandi platani posti sullo spartitraffico. E’ uno dei progetti che a supporto del comitato ‘No Sottopasso’, come comitato Besta abbiamo sempre criticato ed avversato".

Paolo Rosato