L’influenza batte il Covid. Colpiti 9.000 bolognesi. Con le scuole riaperte atteso un nuovo picco

Sono circa novemila i bolognesi che stanno combattendo contro l’influenza, quest’anno particolarmente aggressiva visto che sta battendo anche il Covid visto che tra chi si ammala, nel 50 per cento dei casi, come spiega Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di Salute pubblica dell’Ausl, ha un un virus influenzale, precisamente il ceppo AH1N1, il 15 per cento quello del Covid e il resto ha contratto il Rhinovirus, l’adenovirus o il virus respiratorio sinciziale (che attacca soprattutto i bambini).

Il primo picco influenzale è stato registrato tra la penultima e ultima settimana di dicembre, quando il virus dell’influenza ha messo a letto circa 18mila bolognesi. I più colpiti, come sottolineato anche dai reparti di Pediatria degli ospedali cittadini, sono proprio i bambini con bronchiti e bronchioliti, dai più piccolini di pochi mesi fino ai 14 anni. Meno colpiti, invece, gli anziani, ma solo perché rispetto ai bimbi, sono più vaccinati.

Un ulteriore picco è atteso con la riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie ma, potrebbe arrivare anche nel mese di febbraio. "Negli ultimi anni abbiamo osservato un andamento a onda che ha interessato anche il mese di febbraio", conferma Pandolfi.

Da qui il consiglio a effettuare la vaccinazione: "È valida anche ora, soprattutto in quelle persone anziane e con patologie. Purtroppo ques’anno la vaccinazione anche in questa fascia di popolazione è stata inferiore allo scorso anno", fa notare il direttore. Delle 886.076 vaccinazioni somministrate in tutta la regione, 189.509 sono state effettuate nell’ambito dell’Azienda Usl di Bologna. Secondo i dati forniti dalla regione, ma rapportabili anche alla popolazione del Bolognese, tra le persone con più di 65 anni risulta coperto il 58 per cento. Nella regione, al momento, sono stati accertati 32 casi gravi di influenza. Secondo i dati del Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione, tra i 26 casi che avevano patologie predisponenti 22 non risultavano vaccinati in questa campagna, ovvero l’85 per cento. Inoltre, fanno sapere dall’assessorato regionale alla Salute, sono stati notificati ulteriori 45 casi ancora in fase di analisi e che, se confermati, farebbero salire la quota a 77 casi. E sono stati registrati tre decessi, uno dei quali da confermare.

L’appello alla vaccinazione contro l’influenza arriva, dunque, anche dall’assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini: "Gli emiliano-romagnoli hanno aderito in queste settimane alla campagna vaccinale, ma questi numeri non bastano. Siamo in prossimità del picco influenzale e c’è ancora tempo per vaccinarsi – dichiara –. Per questo occorre ancora uno sforzo ulteriore. Nelle ultime settimane, purtroppo, sia l’influenza che il Covid hanno ripreso a circolare e c’è il rischio che molti pazienti non vaccinati possano essere contagiati. Per questo rinnovo l’appello a vaccinarsi, per sé stessi, per la comunità, in particolare per i più fragili, e per non caricare il lavoro degli ospedali".

In caso di malattia il consiglio fornito dal direttore Pandolfi è quello di indossare la mascherina al fine di proteggere i familiari, soprattutto se sono presenti soggetti fragili o bambini, l’assunzione di antipiretici se la febbre è alta, idratarsi e restare a riposo. L’influenza può durare dai tre ai sette giorni, oltre questo periodo è bene accertarsi con il medico di famiglia che non siano in atto altri virus.