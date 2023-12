L’influenza a Bologna è in crescita: "Diecimila malati a settimana. I più colpiti sono i bambini"

Bologna, 21 dicembre 2023 – Sono oltre 70mila le persone che si sono protette contro il Covid dall’inizio della campagna vaccinale. "Si tratta del 10% della popolazione – precisa Davide Resi, direttore dell’unità operativa prevenzione malattie infettive dell’Ausl –, ma se osserviamo gli over 80 la percentuale sale al 34% perché su circa 76mila si sono già vaccinati in 26mila. I dati ci dicono che questo vaccino offre un’ottima protezione contro la variante Xbb1.5, nota come Kraken, e anche contro Eris, ossia Eg.5, la variante circolante prevalente. Quindi è bene procedere con le vaccinazioni, per questo domani organizziamo un secondo Open day all’ospedale Maggiore, dopo quello della scorsa settimana che ha avuto un’alta adesione: 630 adulti e 8 bambini".

Osservando i numeri dell’influenza, è chiara la crescita della circolazione del virus

Ieri 103 nuovi contagi Covid, ma si ipotizza una sottostima, e dodici ricoveri in terapia intensiva. Osservando i numeri dell’influenza, è chiara la crescita della circolazione del virus. "Attualmente registriamo 12 casi ogni mille abitanti, erano 10 fino a due settimane fa, con una maggiore incidenza nei bambini under 4, dove abbiamo 26 casi ogni mille abitanti – prosegue Resi –. Nell’ultima settimana sono state colpite dall’influenza circa 10mila persone, dall’inizio del monitoraggio stagionale circa 64mila".

L’Open day per la vaccinazione anti Covid di domani è aperto "a tutti i soggetti dai 5 anni in su", come scrive l’Ausl, "500 le dosi disponibili, dalle 15 alle 19, ad accesso diretto, senza necessità di prenotazione".

Al Maggiore saranno quattro gli ambulatori vaccinali, nell’edificio L, dove saranno presenti medici, infermieri e volontari delle associazioni Amrer, Anteas, e Diabo. "Vogliamo offrire a tutti coloro che finora non hanno trovato il tempo per la vaccinazione anti Covid di vivere con serenità le festività natalizie – spiega Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl – e ci auguriamo che anche questa occasione trovi grande adesione. Un grazie, come sempre, al Terzo settore che anche oggi, così come negli anni passati, ha sempre sostenuto l’Azienda sanitaria nella lotta al Covid".

L’Azienda ricorda che la profilassi anti Covid offerta, nella formulazione aggiornata per le varianti di questa stagione autunno-inverno, è raccomandata per tutte le persone over 60, per chi ha fragilità, patologie croniche o immunodepressione, e per le donne in gravidanza.

Il vaccino è consigliato a distanza di 6 mesi dall’ultima dose ricevuta o dall’ultima infezione da Covid-19, "a prescindere dal numero di dosi ricevute o di infezioni".

Per gli adulti che non potranno partecipare all’Open day, rimane possibile prenotare l’appuntamento con "i medici di medicina generale e nelle farmacie di comunità aderenti alla campagna vaccinale, mentre per i bambini under 12 resta possibile la prenotazione a Cup per eseguire la vaccinazione nella Casa della Comunità Navile".