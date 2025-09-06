Calzaturiero tra luci e ombre
CronacaL’informazione del Carlino non si ferma mai
6 set 2025
FEDERICA GIERI SAMOGGIA
Cronaca
  4. L’informazione del Carlino non si ferma mai

Le attività aperte in città domani, per restare sempre aggiornati sugli avvenimenti di cronaca, politica, sport e cultura

Ecco l’elenco delle edicole aperte anche nel giorno festivo sotto le Due Torri.

Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service S.r.l.; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso Alessandra; piazza XX Settembre 6 – Stazione Autocorriere, Vecchi e Venturi; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza Dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri; piazza Dei Tribunali 2, Dali; piazza Giovanni XXIII, 18/B, Edicola Del Treno; piazza Maggiore 2/2-A, Palazzi Alessandro; piazza Medaglie D’Oro 2, Ares; piazza A. Volta 5, Fornari Graziano; piazza Trento Trieste 6, Edicola La Triestina; Strada Maggiore 3/2-A, Sdt; viale XII Giugno 26, Ausili Michele; via A. Ponchielli 11, Gd Media Service S.r.l.; via Alberto Dallolio 1, Edicola Bedani; via Andrea Costa 156, Gd Media Service S.r.l.

Via Andrea Costa 204, He David; via Arno 13, Edicola Quadrifoglio di Zannini G.&C; via Benedetto Marcello 9, Dinga; via Battindarno 135/A, De Maria Giacomo; via Bentini 2/T, Alberghini Daniela; via Beverara 93/B, Demaria Silvia; via Ca’ Bianca 3, Fiorini Simone; via Caduti Casteldebole 3/D, Edicola 4A; viale Tito Carnacini 27, Gd Media Service S.r.l.; via Corticella 78, Gd Media Service S.r.l.; via Cristoforo Colombo 4, Gd Media Service S.r.l.

Via Degli Orti angolo Lamponi, Edicola Orti; via Del Triumvirato 34/C, Edicola Birra; via Della Pietra 8/A, L’Angolo Della Foto; via Dell’Arcoveggio 5, La Tabaccheria di Salvati Matteo; via Delle Armi 12, Gd Media Service S.r.l.; via Delle Lame 37/C-D, Edicola Lame; via Dell’Industria, Gd Media Service S.r.l.; via G. Di Vittorio 4, Gd Media Service S.r.l.; via Don Sturzo 23/C, Tabaccheria Alan & Jane; via Marco Emilio Lepido, Gd Media Service S.r.l. Via Enrico Mattei 24, Dream di Paganelli D.; via Emilia Levante 6/5, Bologna Est; via Emilia Levante 47/A, Edicola La Locandina; via G. Marconi 28/A, Gd Media Service S.r.l.; via G. Massarenti 102/2-A, Edicola Il Buongiorno; via Guerrazzi 25/E, Colgra; via Irma Bandiera 26, Nannelli Andrea; via Indipendenza 2, La Notizia Che Fa Centro; via Larga 10, Gd Media Service S.r.l.; viale Lenin, Gd Media Service S.r.l.; via Marco Polo 3, Gd Media Service S.r.l.; via Marzabotto 20/G-H, Euroedicola di Cristina Arditi.

Via G. Massarenti 410/20-A, Grandi Maurizio; via L. Pirandello 14/2-A, Edicola Enigmi; via Pratello 68/A, Lino’s; via San Donato 116, Edicola San Donato 120; via San Mamolo 111/3-A, Klam di Luca Cavallari; via Sabotino 8, Il Folletto; via A. Saffi 41/A, Tabaccheria Bar; via Sant’Isaia 67/2, Equipe 2002 S.r.l. Conad City Sant’Isaia; via Savonarola 2/C, A Chiare Lettere; via Spartaco 27, Scagliarini Marco; via Speranza 52/A, Le Rondini; via Stalingrado, Gd Media Service S.r.l.; via P. Tibaldi 15, Edicola Tibaldi; via Timavo angolo via Gorizia, Romano Massimiliano; via Triumvirato 84, Gd Media Service S.r.l.; via XXI Aprile 1945, 15, Guernelli Giampiero; viale Della Repubblica 21/A-2, Edicola Artu’ di Bianchi Andrea

