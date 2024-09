L’informazione del futuro. Un distributore di giornali nel bar ’Lippo’ a Calderara

Dove le edicole chiudono, arrivano i distributori automatici di giornali. È il caso della frazione di Lippo di Calderara, dove recentemente ne è stato collocato uno. Il distributore automatico si trova all’interno di un locale, il ‘Bar del Lippo’, ed è stato fortemente voluto dal titolare Alviano Zanelli, che gestisce il bar con la moglie Denise Belletti e la figlia Elena. E collabora con loro la signora Sonia Fortunato.

"Qui a Lippo – spiega Zanelli – ha chiuso l’edicola ed è venuto a mancare questo servizio richiesto da diversi cittadini. Tanto che miei clienti mi hanno chiesto se era possibile acquistare il giornale al bar. Allora mi sono adoperato per trovare una soluzione, coinvolgendo anche il sindaco Giampiero Falzone, e alla fine ce l’ho fatta. Il distributore è stato portato nel bar ed ora è a disposizione dei miei clienti e dei cittadini. Da quanto ne so penso che in Italia il nostro bar sia uno dei pochi, pochissimi, se non il primo ad avere questo tipo di servizio".

"La vendita automatica di giornali – afferma la signora Belletti – è certamente una novità e penso che necessiti di un periodo di rodaggio. Perché la gente deve prendere familiarità con un distributore automatico di quel tipo. E siamo molto fiduciosi". "Al servizio di vendita di giornali attivato mesi fa dal tabaccaio di Lippo – dice Falzone –, si è affiancato un altro servizio di distribuzione dei quotidiani, sempre a Lippo. Al bar di fianco alla farmacia, infatti, è operativo il distributore automatico. Ringrazio il barista Alviano, la moglie Denise e tutta la famiglia del ‘Bar del Lippo’ per offrire questo ulteriore e importante servizio. Un servizio per dare risposta, specialmente ai cittadini più anziani, in considerazione della chiusura dell’edicola della frazione. Siamo una comunità fantastica. Non smetterò mai di dirlo. Una comunità dove le attività commerciali e produttive sono parte integrante e attiva".

Il distributore automatico di giornali si deve all’editore Andrea Riffeser Monti, presidente dalla Fieg (Federazione italiana editori giornali), ed è pensato per contrastare la desertificazione dei punti vendita e per garantire a un numero sempre maggiore di persone l‘accesso all’informazione e a diverse testate giornalistiche.

"Il distributore automatico dei giornali – ha dichiarato Andrea Riffeser Monti – rappresenta un significativo passo avanti nella promozione e nella tutela del diritto di informazione. Ed offre una nuova e conveniente opportunità di acquistare le proprie testate preferite in un ambiente familiare e accessibile. L’installazione di distributori automatici può rappresentare un importante strumento per garantire la presenza dell’informazione di qualità nei luoghi di incontro dei cittadini come ospedali, stazioni, centri commerciali, grandi uffici e altri".

Pier Luigi Trombetta