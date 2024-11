Lingiardi, il suo sguardo su ’Corpo, umano’

Si intitola ‘Corpo, umano’ il nuovo libro dello psichiatra Vittorio Lingiardi edito da Einaudi e presentato oggi alle 18 al Modernissimo dallo stesso autore. È un viaggio nel corpo, oggi al centro di molte attenzioni e di poche cure, fra scienza e mito, arte e letteratura.

Professore, quella virgola fra corpo e umano fa la differenza. Perché lei ha voluto ribadire, proprio in questo momento storico, la centralità del corpo, passando addirittura in rassegna tutti gli organi che lo compongono?

"Perché, come dice un verso di Wislawa Szymborska, ‘il corpo c’è, e c’è, e c’è’. Non possiamo eluderlo: è il nostro io, ma anche il primo tu. La presenza più concreta della nostra vita e al tempo stesso la più psichica. Oggi il corpo è sottoposto a una torsione innaturale: da una parte, con la sua vita virtuale, svanisce nelle relazioni, dall’altra è una presenza assillante: esibito, decorato, più estetistico che estetico. Intanto, guerre e crisi climatica, migranti che annegano e morti sul lavoro, violenze domestiche e femminicidi continuano a ricordarci che i corpi sono veri: perdono sangue e muoiono".

Noi siamo il corpo che abbiamo, è la nostra vetrina. Ma questo organismo ci consola o ci è nemico?

"Se diciamo vetrina lo condanniamo all’apparenza. Lo definirei casa, la nostra casa. Nei corpi convivono vita e morte: forza, desiderio, esultanza, ma anche malattia, invecchiamento. Anche se la metafora bellica è in voga quando si parla di malattie (‘ha sconfitto il cancro’) raramente penso al corpo come a un nemico. Lo penso come alla nostra forma vitale, inevitabilmente destinata a finire. Noi siamo un corpo che, vivendo, muore. Ma poiché oltre all’occhio, all’utero, al polmone, siamo uno sguardo, un neonato, un respiro, noi siamo il corpo che, morendo, vive".

Il suo libro è un viaggio multidisciplinare colmo di suggestioni. È un saggio medico o immaginifico? E come mai l’ha voluto così ricco da un punto di vista iconografico?

" Io sono un medico, ma per raccontare il corpo non basta la scienza. Il corpo è nell’arte e nella letteratura, nella religione e nella politica. Ho chiamato a raccolta ogni disciplina e ho costruito un dialogo. Per ogni organo ho pensato a un quadro, ma anche a un paziente. Se la dedica del mio libro è ‘a chi cura’, la stella che ha guidato il modo in cui l’ho scritto è una frase dello scrittore Ian McEwan: ‘il poetico, lo scientifico, l’erotico: perché mai la fantasia dovrebbe votarsi al servizio di un unico padrone?’".

Il suo viaggio parte dal corpo ricordato e approda a quello ritrovato. Che percorso compie la sua analisi?

"Il libro è diviso in tre parti. Inizia dal corpo come lo ricordo, nelle mie esperienze scientifiche e personali: come bambino in braccio alla mamma, come studente di medicina, come giovane nell’epoca dell’Aids e come psichiatra in ascolto del sintomo corporeo. Prosegue come un viaggio organo per organo, dal cuore al cervello, dal naso ai polmoni, per restituire alle singole parti la loro vitalità medica e simbolica. Finisce con una preghiera scientifica rivolta alla medicina: se le parti sono curate come separate, quasi non comunicanti e non riunite nella mente del medico, il rischio è perdere di vista il compito della professione: che è curare il malato, non solo la malattia".