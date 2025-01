L’iniziativa del Gruppo Hera. Ai Giardini i tombini ’parlano’

Ai Giardini Margherita i tombini parlano. I realtà si chiamano chiusini di ispezione fognaria e consentono di verificare lo stato di manutenzione della rete sotto il manto stradale. Hera trasforma quelli del parco pubblico in ‘botole narranti’: su 14 botole in ghisa collocate all’interno dei Giardini si legge il messaggio ’Qui depuriamo l’acqua’, che racconta la storia del ciclo idrico partendo dalla parte finale.

Le botole narranti sono state realizzate in uno stabilimento francese: sono fatte di ghisa sferoidale, totalmente riciclabili e costituite per oltre il 90% da materiale di recupero. Sono conformi a tutte i requisiti di sicurezza, come per esempio resistenza ad alto carico e antiscivolamento. Sempre all’interno dei Giardini Margherita, oltre ai 14 nuovi chiusini ‘parlanti’ sono stati installati due pannelli informativi.

Bologna è dotata di uno dei principali impianti italiani di depurazione delle acque reflue. L’impianto di Hera si chiama Idar e sorge sulla sponda destra del Canale Navile, a Corticella, al limite del confine nord del comune di Bologna. L’impianto riceve reflui dal territorio comunale e da altri Comuni limitrofi e può contare su sistemi ad altissima innovazione progettati per garantire una piena circolarità della risorsa idrica e dei fanghi di depurazione.