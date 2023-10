L’iniziativa delle Acli. Da detenuti a centralinisti. Via ai corsi di formazione

"Nessuno rimanga escluso". Sono soltanto tre parole a riassumere il grande, grandissimo impegno messo in campo dal progetto ‘Call Center Caf Acli-Dozza’, pensato per formare otto detenuti del carcere della Dozza attraverso un corso di 250 ore con cui potranno ottenere la qualifica di centralinisti. Finanziato da ’Insiemexillavoro’ e organizzato da Oficina Bologna, il progetto "punta sull’inclusione e sul lavoro – spiega Armando Celico, direttore di Oficina – due aspetti sempre più essenziali: il lavoro, infatti, è il primo strumento di integrazione sociale".

Nel dettaglio "i detenuti, attraverso questa opportunità, potranno svolgere una vera e propria attività lavorativa per sviluppare le proprie competenze, per guardare alla ‘ricostruzione’ della propria vita durante la pena". Ma non è finita qui. "Grande attenzione – continua Celico – sarà rivolta non solo al lavoro e alla formazione, ma anche e soprattutto alle persone che seguiranno questo corso: trattandosi di un progetto pensato per i detenuti, sappiamo che una delle nostre priorità sarà quella di motivarli, soprattutto durante un periodo complicato della loro vita. Anche per questo sarà fondamentale la figura di un tutor, che curerà i loro percorsi: l’obiettivo è che almeno sei detenuti possano essere assunti a tempo determinato come centralinisti al Caf Acli".

La presentazione dell’iniziativa stata l’occasione per illustrare anche i dati della Campagna Fiscale dei Caf Acli appena conclusa, che ha "elaborato ben 46.135 dichiarativi fiscali di persone fisiche – afferma la presidente Acli Provinciali di Bologna, Chiara Pazzaglia –, un osservatorio di grande importanza per tutto il territorio. È un risultato di grande rilievo, che ci permette di individuare anche le necessità di molti bolognesi. Non serve moltiplicare le azioni, ma serve mettere in campo azioni incisive che possano cambiare la vita di qualcuno".

Partendo da questo dati "abbiamo fatto un esercizio interessante – continua Pazzaglia – cioè un’analisi dei redditi delle persone che risiedono nella città di Bologna (46%) confrontandolo con chi risiede in provincia (54%). I residenti a Bologna hanno un’incidenza di pensionati più alta rispetto alla provincia. E Bologna sta diventando sempre più una città dove si lavora, ma non si vive: un dato preoccupante, che vede tra le cause principali i costi spropositati degli affitti, un problema su cui noi continuiamo a tenere i riflettori puntati".

L’analisi ha inoltre preso in esame il reddito medio dei bolognesi: "Quello dei residenti in città è pari a 28.226 euro, mentre quello dei residenti in provincia di 26.866 euro – conclude Pazzaglia –. Una differenza media di 1.360 euro l’anno. Il reddito complessivo è una somma di tutti i redditi dichiarati: se guardiamo al solo reddito da lavoro, la differenza tra città e provincia si attesta ad una media di 1.139 euro medio".